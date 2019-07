Ministro de Defensa colombiano: Santrich tiene libertad de movimiento

"No lo tenemos rastreado, es una persona que puede moverse libremente en el país, no tiene restricción de ninguna clase; sobre él no pesa ninguna orden de captura y no tiene orden de arraigo de algún municipio, ni mucho menos", dijo Botero a la emisora local Blu Radio.

El funcionario estimó que Santrich puede estar aún en Colombia.

"Él estaba en territorio del Cesar [norte], cercano a La Guajira, entonces diría que él puede estar perfectamente en territorio colombiano, cerca de la frontera", dijo.

El pasado 29 de junio en la noche Santrich ingresó a su dormitorio en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de Tierra Grata, en el municipio de La Paz (Cesar), donde se encuentran otros 144 excombatientes que se desmovilizaron tras el acuerdo de paz de noviembre de 2016 entre la entonces guerrilla FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) y el Gobierno.

Las FARC se disolvieron como insurgencia y fundaron el partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, que adquirió derecho a cinco escaños en cada una de las cámaras del Congreso.

Santrich es uno de los legisladores de FARC.

El exguerrillero, que también formó parte de la delegación negociadora de la paz, tiene un esquema e protección conformado mayoritariamente por personas de su partido.

"Su paradero es desconocido por parte de los encargados de otorgarle seguridad", señaló la estatal Unidad Nacional de Protección (UNP).

Santrich fue liberado hace un mes luego de permanecer en prisión desde abril de 2018 por acusaciones de narcotráfico, y juró su investidura el 11 de junio.

Un intento de la fiscalía y del Gobierno de Estados Unidos de extraditarlo fue rechazado por el tribunal de justicia transicional Jurisdicción Especial para la Paz.

Las denuncias de narcotráfico contra Santrich están siendo juzgadas por la Corte Suprema de Justicia, pues por ser diputado goza de fuero privilegiado.

Decenas de desmovilizados de las FARC han sido asesinados desde 2016; por esta razón un creciente número de exguerrilleros pasaron a la clandestinidad.