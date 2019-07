López Obrador ordena investigación sobre corrupción en la Policía Federal

"Ya ordené que se haga una investigación a fondo y se den a conocer las denuncias presentadas de corrupción, que se investigue más sobre el manejo de la Policía Federal", dijo el mandatario en conferencia de prensa, horas antes que comience un paro nacional de protesta convocado por los uniformados para las 09:00 locales (15:00 GMT).

Entre los asuntos que serán investigados esta la adquisición de un equipo policial en hasta 42 millones de dólares, que fue comprado en más del triple, unos 136 millones de dólares al cambio actual.

El jefe del Ejecutivo ratificó que esa corporación de unos 20.000 elementos fue corroída por la corrupción, y que las protestas que comenzaron el 3 de julio con bloqueos de carreteras muestra esa descomposición.

"Hablábamos de que se había echado a perder esta corporación, y lo de ayer (protesta del 3 de julio) es una muestra evidente, también estamos creando algo nuevo, la Guardia Nacional (GN)", prosiguió el presidente.

Ratificó además que la Policía Federal desaparecerá en 18 meses, según la reforma constitucional recién aprobada, para incorporar a su elementos "de manera voluntaria" a la nueva GN, conducida por jefes militares.

Los inconformes rechazaron presentarse a cuarteles de la Defensa Nacional para someterse a evaluaciones previas a su incorporación.

López Obrador dijo que los agentes federales no quieren exámenes en el proceso de creación de la nueva fuerza, que comenzó con 70.000 elementos el domingo pasado.

"No vamos a simular, la Guardia Nacional debe cuidar mucho quienes ingresan", enfatizó.

El jefe de Estado aseguró que los agentes federales que convocaron al paro "tienen derecho a manifestar, se va respetar la libertad de expresión, están en su derecho del paro, pero vamos a informar a los ciudadanos de lo que está pasando".

Al mismo tiempo comentó que esa protesta "no tiene razón de ser, no es una causa justa, porque no hay despidos, no se están quitando salarios ni prestaciones", a los agentes.

Finalmente, señaló que los líderes de movimiento no trabajan en la Policía Federal, y que "los principales dirigentes pertenecen a organizaciones de otro tipo, no existen motivos, no hay razón", para la protesta, puntualizó.

La GN comenzó a operar desde el pasado domingo en todo el país y la primera misión relevante es el despliegue de 6.000 elementos para contener la migración masiva de extranjeros indocumentados en la frontera sur, y 15.000 más en la frontera norte.