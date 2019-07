México espera volver a ser autosuficiente en energía con el apoyo de Rusia

La senadora recordó que la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador "está priorizando la posibilidad de que México tenga nuevamente autosuficiencia energética".

López Obrador había anunciado anteriormente el objetivo de lograr la autosuficiencia en el ámbito de la energía para mayo de 2022.

"Creo que Rusia pudiera ser un gran apoyo por la experiencia que tiene en esta materia, pero también en la capacidad del manejo de la tecnología, todo lo que pudiera innovarse para convertir a nuestro país en un país que pueda tener la posibilidad de tener esa autosuficiencia", dijo la legisladora.

Constató que la industria energética de México ha quedado "de alguna manera abandonada", lo que, reconoció, "ha lesionado bastante la economía" del país.

"Nosotros hemos perdido en este sentido un tiempo precioso porque no se le ha invertido en la modernización de las refinerías, no se le ha invertido en la modernización de la generación de energía, no se le ha invertido en todo lo que tiene que ver con esta materia", afirmó.

Mientras Rusia, indicó, como "un ícono en esta materia" podría convertirse en "el maestro" de México, "en alguien que pudiera ayudarnos a salir del atraso en el que estamos".

La senadora agregó que con Rusia abre para México la puerta para Asia, y en este sentido destacó que su país "tiene importantes relaciones comerciales con Japón, con China, con Corea del Sur".

Con la ayuda de Rusia, señaló, México puede "consolidar y seguir creciendo en todo tipo de relaciones con este continente, ya que sin duda Rusia representa una gran influencia" para la región asiática.

"Igual está en medio entre Asia y Europa, y que definitivamente pudiera ser como el hermano mayor", enfatizó.

La legisladora apuntó que "al igual que Rusia es una ventana de oportunidad en esta materia comercial-estratégica, México también es una ventana estratégica para fortalecer cualquier relación comercial con América y con América Latina".

"La posición estratégica que tiene México hacia el norte y más cerca de estos países es la que precisamente permite esta posibilidad de convertirse en ventanas importantes", destacó.