Ministerio Público de Colombia condena nuevas amenazas a líderes sociales

"Como Ministerio Público condenamos este tipo de acciones dirigidas a ensombrecer el camino hacia la paz, reiteramos nuestro respaldo a la acción legítima y legal de los líderes, senadores y funcionarios que trabajan por la búsqueda de la verdad", indicaron los funcionarios en un comunicado conjunto.

Carrillo y Negret hicieron también un llamado a "respetar, proteger y apoyar" la acción del Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación, que tiene bajo su responsabilidad la búsqueda de la justicia para quienes intervinieron en el conflicto armado interno, pieza clave del futuro de la paz en el país.

Asimismo, hicieron un llamado a las autoridades para que adopten "de manera urgente" las acciones necesarias para garantizar la vida e integridad de las personas y organizaciones amenazadas, así como para que avancen las investigaciones, "que deben dar con los responsables de esta grave intimidación".

La declaración de ambos funcionarios se dio luego de que Yirley Velazco, lideresa de la aldea El Salado, en el municipio de Carmen de Bolívar (norte), denunciara que es objeto de amenazas a través de comunicados y mensajes a su celular, enviados por un grupo armado sin identificar.

En el panfleto que recibió Velazco le advierten que correrá la misma suerte que María del Pilar Hurtado, una lideresa social asesinada hace dos semanas en el municipio de Tierra Alta (Córdoba, norte) frente a uno de sus cuatro hijos menores de edad, lo cual fue registrado en un video que circuló a través de las redes sociales.

"Tú no has querido entender que no te queremos en los Montes de María, vas a ser la próxima líder asesinada, te vamos a hacer igual o peor que María del Pilar; la orden es desaparecerte, te hemos declarado objetivo militar. Tu hijo será el próximo video", dice la amenaza.

El subcomandante de la Policía de Bolívar, teniente coronel Sergio Hernández, explicó a la emisora local RCN Radio que el panfleto amenazante no es la única advertencia que le han realizado a la líder en los últimos días.

"Fuimos advertidos por nuestra lideresa Yirley Velazco de que le estaban llegando mensajes amenazantes a su teléfono celular, es por ello que procedimos a brindarle un acompañamiento con nuestro Cuerpo Élite", expresó Hernández a esa emisora.

Según cifras oficiales, desde la firma del acuerdo final de paz entre el Gobierno y la exguerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, en noviembre de 2016, se han registrado en el país 281 homicidios de líderes sociales y defensores de derechos humanos.

Asimismo, la Defensoría da cuenta de 982 líderes amenazados en Colombia en el 2018 y en lo que va del presente año.