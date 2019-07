Duque confía en que el exguerrillero Santrich se presente a la justicia

"Yo espero que este sujeto se presente ante la justicia con el llamado que tiene, porque eso ha sido por una decisión de los altos tribunales; pero si pretende eludir la justicia de Colombia y burlarse de ella, aquí estará el Estado de Derecho para hacerse respetar", dijo Duque a medios colombianos.

Santrich abandonó en las últimas horas su esquema de protección, conformado mayoritariamente por personas de confianza del partido de izquierda Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC, surgido tras la disolución de la guerrilla de misma sigla), conforme con los acuerdos de La Habana, "y en este momento su paradero es desconocido por parte de los encargados de otorgarle seguridad", señaló ese organismo en un comunicado.

En la noche del 29 de junio, Santrich se encontraba en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de Tierra Grata, en el municipio de La Paz (Cesar, norte), pero según el reporte de los integrantes de la UNP encargados de su seguridad, el exguerrillero ya no se encuentra allí.

"En la habitación que ocupaba fue encontrada una nota, aparentemente firmada por Jesús Santrich, manifestando que pernoctaría con un hijo menor en la ciudad de Valledupar (norte). Las autoridades están estableciendo la autenticidad y veracidad de dicho documento", agregó la UNP.

Según el diario local El Tiempo, las autoridades trabajan en establecer si la carta fue escrita o no por Santrich, ya que entraron en contacto con su hijo, quien dijo que desconoce el paradero de su padre.

"Me fui a pasar la noche con un hijo menor, pero no quiero montonera en su casa, así que cuando lleguen a Valledupar llamen a Daniel (otro hijo de Santrich) y me recogen. Estaré listo a las 8:00", es el mensaje que habría dejado el exguerrillero, según el diario.

A su turno, el partido FARC le hizo un llamado a Santrich para que se comprometa con la implementación del Acuerdo de Paz.

"Invitamos a Jesús Santrich a reafirmar con su presencia, en los escenarios que fueron asignados por la dirección del partido, los compromisos adquiridos en sus años de militancia revolucionaria y en virtud del acuerdo de paz", señaló en un comunicado.

Santrich, quien fue dejado en libertad hace un mes luego de permanecer en prisión desde abril de 2018 por casos relacionados con narcotráfico, de los cuales se le señala, comenzó a ejercer funciones como diputado el pasado 12 de junio, luego de que un día antes tomó posesión de su cargo.

En virtud del Acuerdo Final de Paz firmado en noviembre de 2016, el partido FARC obtuvo 10 escaños en el Congreso (cinco en la Cámara y otros cinco en el Senado), lo que dio vía libre a Santrich a participar en las elecciones regionales de marzo de 2018.

Sin embargo, un mes después de ser elegido como diputado fue detenido en Bogotá por agentes de la Fiscalía por solicitud de Estados Unidos, que lo pide en extradición, lo cual le impidió asumir su escaño el 20 de julio del año pasado.

Santrich, quien participó en los diálogos de paz de La Habana, es señalado por la Fiscalía de Colombia y la justicia de EEUU de un supuesto acuerdo con el Cártel de Sinaloa (México) para exportar 10 toneladas de cocaína hacia el país norteamericano por unos 15 millones de dólares que luego se venderían por hasta 300 millones en el mercado local.

Los presuntos delitos habrían ocurrido entre junio de 2017 y abril de 2018, después de la firma del Acuerdo Final de Paz, por lo que no estaban comprendidos en los hechos contemplados por la justicia transicional de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), a la cual se acogió Santrich, y darían paso a su extradición.

El caso es investigado ahora por la Corte Suprema de Justicia, donde tiene programada una audiencia para el próximo 9 de julio.