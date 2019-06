El ombudsman de Colombia pide a Ecuador y Perú no poner restricciones a migrantes venezolanos

MEDELLÍN, COLOMBIA (Sputnik) — El defensor del Pueblo (ombudsman) de Colombia, Carlos Alfonso Negret, hizo un llamado a Ecuador y Perú para que no pongan restricciones a los inmigrantes venezolanos que buscan entrar a sus territorios.

"En estos espacios tenemos que decirnos las verdades: señores, Ecuador y Perú, ¿van a seguir colocándole restricciones a los ciudadanos venezolanos? ¿Dónde les quedó la humanidad?", dijo Negret en declaraciones a la prensa en el marco de la 49 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), que se realiza en Medellín (noroeste).

Negret hizo sus comentarios luego de que se presentara el Informe sobre la crisis de migrantes y refugiados venezolanos en la región en el se estima que el número de inmigrantes venezolanos podría llegar a los 5,7 millones a finales de 2019 y superar los ocho millones de personas a finales de 2020.

El defensor del pueblo señaló que este tipo de encuentros no deben prestarse para "decir mentiras", y recordó que si bien Colombia le abrió las puertas a los inmigrantes, se debió a un trabajo de la Defensoría "para que no les pongan restricciones, para que no les pidan antecedentes penales", en lo cual ha trabajado también la Defensoría del Pueblo de Ecuador para que se adopten tales medidas en ese país.

"Y ahora, Perú, que está aquí, les está poniendo restricciones a los venezolanos que quieren pasar allá. No puede haber ninguna restricción para los ciudadanos venezolanos", subrayó Negret.

Carlos Alfonso Negret cuestionó las cifras que entregó el secretario general de la OEA, Luis Almagro, sobre las muertes de líderes sociales en Colombia y señaló que las mismas debieron serle entregadas por el Ejecutivo colombiano.

"El doctor Almagro transmitió una cifra que le debió haber transmitido el Gobierno colombiano", dijo Negret en declaraciones a la prensa sobre la cuenta que lleva Almagro.

El pasado miércoles, durante una rueda de prensa con ocasión de la apertura de la 49 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), que se realiza en Medellín (noroeste), Almagro señaló que "las cifras muestran una reducción del 33 por ciento de los homicidios".

Asimismo, agregó que "esta reducción tiene que ver con el trabajo territorial que se ha realizado, porque prácticamente esos asesinatos se concentran en un cuatro por ciento del territorio nacional, lo cual prácticamente ha dejado libre de este flagelo al 95 por ciento del territorio nacional".

Noticia relacionada: Grupo paramilitar colombiano niega responsabilidad en asesinatos de líderes sociales

Aunque Almagro no lo señaló, los datos a los que hizo referencia se corresponden con los del Informe de homicidios contra líderes sociales y defensores de Derechos Humanos, que presentó en días pasados el consejero Presidencial de Derechos Humanos y Asuntos Internacionales, Francisco Barbosa, con base en reportes de la Fiscalía General.

De acuerdo con ese informe, entre el 7 de agosto de 2018 (día en el que Iván Duque asumió la Presidencia) hasta el pasado mayo, 60 líderes sociales fueron asesinados en el país, lo que, a juicio del Gobierno, significa una reducción de 32 por ciento frente al 7 de agosto de 2017 y mayo de 2018, cuando se contabilizaron 88 homicidios de líderes.

Al respecto, Negret señaló que aunque las cifras presentadas por el Gobierno colombiano y expresadas también por Almagro se sustentan en reportes de la Organización de Naciones Unidas (ONU), las cifras con las que cuenta la Defensoría del Pueblo son diferentes.

"Para mí las cifras son 479 líderes asesinados desde el 1 de enero de 2016 al 30 de abril de este año", indicó Negret.

Sin embargo, según cifras oficiales, desde la firma del Acuerdo Final de Paz con las FARC, en noviembre de 2016, se han registrado en Colombia 281 homicidios de líderes sociales y defensores de Derechos Humanos.

Además de la diferencia en las cifras, Negret advirtió que hay una "cifra preocupante: 982 líderes amenazados en Colombia en el periodo 2018-2019", por lo que hay que "trabajar en bajar la polarización y la estigmatización, para que no se asesine a ningún colombiano mas por lo que piensa".

Desde el miércoles 26 y hasta este viernes 28 de jubnio se realiza en Medellín la 49 Asamblea General de la OEA.

Además: Ombudsman de Colombia presenta proyecto para nacionalizar a niños venezolanos inmigrantes

Al encuentro asisten los cancilleres de los 34 países miembros activos de la OEA (ya que Cuba es parte pero no participa desde 1962), quienes participan en las sesiones plenarias del organismo, durante las cuales se adoptarán las decisiones que orientan la gestión del bloque.