La Campaña de Solidaridad con Venezuela denuncia el impacto real de las sanciones

"El bloqueo económico no ayuda al pueblo venezolano sino, todo lo contrario, está agravando los problemas y divisiones del país", denunció a Sputnik el secretario de la organización, Francisco Domínguez.

El documento hace referencia al informe de los economistas Mark Weisbrot y Jeffrey Sachs sobre el impacto real de las sanciones, 'Economic Sanctions as Collective Punishment: The Case of Venezuela', publicado el pasado abril.

"Los respetados economistas demostraron que el impacto mayor de las sanciones no recae en el Gobierno, sino en la población civil", agregó el profesor de la Universidad de Middlesex, en Londres.

El análisis de la VSC incide también en la "ilegalidad" de las medidas unilaterales tomadas por la administración estadounidense.

Alude en concreto a los artículos 19 y 20 del Capítulo IV de la Carta de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y a la legislación en Derechos Humanos.

"No están avaladas por ningún mandato de la ONU", denuncian los autores de 'Los efectos del bloqueo económico a Venezuela.

El Gobierno británico está presionando para que la Unión Europea apruebe nuevas acciones penalizadoras contra Caracas.

Además, se han tomado medidas legislativas para garantizar la continuidad y vigencia en el post Brexit de los actuales regímenes comunitarios de sanciones, ya sea respecto a Venezuela o Rusia.

"El objetivo de Estados Unidos continúa siendo el derrocamiento por medios violentos del Gobierno democráticamente elegido en Venezuela", denunció Domínguez a esta agencia.

El informe de la VSC resalta, por otro lado, la intervención del líder laborista, Jeremy Corbyn, en contra de la "injerencia externa en Venezuela" y a favor del "diálogo y un acuerdo negociado" como vía para resolver la crisis en el dividido país sudamericano.

