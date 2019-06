Uruguay pide apoyo internacional para Venezuela y justifica su retiro de Asamblea de OEA

"La comunidad internacional tiene que ayudar a crear ese clima de confianza, para que los venezolanos resuelvan sus problemas", dijo a la prensa el subsecretario del Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país, Ariel Bergamino.

"Lo que está por encima de todo es ayudar a Venezuela, acá no se trata de una competencia a ver quién tiene razón sobre Venezuela (…) se trata de poner a los venezolanos por encima de todo, eso es lo que estamos tratando de hacer y de evitar escenarios peores", dijo el funcionario, quien más temprano se retiró de la Asamblea tras no reconocer a los representantes de líder opositor Juan Guaidó.

Al respecto, indicó que el hecho de que su delegación se hubiera retirado del encuentro no significa que Uruguay no avance en la ayuda a Venezuela, y aseguró que, por el contrario, trabaja con más "compromiso" por ello.

"Que nosotros nos hayamos retirado de una Asamblea que consideramos que está desnaturalizada no significa que no sigamos trabajando, al contrario, hay el mayor compromiso (…) para mí hubiera sido muy cómodo quedarme ahí, levantar la mano (…) pero en política la comodidad no es una buena compañera", expresó.

Bergamino aseguró que "no hay ninguna posibilidad" de que regrese a la 49 Asamblea General y advirtió que en la OEA hay "una dinámica interna (…) que vulnera y erosiona su propia institucionalidad".

Por último, subrayó la importancia de la participación de la comunidad internacional para salvaguardar al pueblo venezolano.

"Si en Venezuela no ha habido una confrontación armada ni ninguna injerencia externa es porque en algo ha ayudado la comunidad internacional. No se ha construido el mejor futuro posible, pero se ha evitado un presente complicado", dijo.

Entre el 27 y el 28 de junio, los cancilleres de los 34 países miembros activos de la OEA (ya que Cuba es parte pero no participa desde 1962) deliberaban en las sesiones plenarias del organismo, durante las cuales se adoptarán las decisiones que orientan la gestión del bloque.

