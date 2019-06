Un estudio revela que los brasileños no confían en Bolsonaro

RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — La mayoría de los brasileños, el 51% de la población, no confía en el presidente Jair Bolsonaro, según una encuesta divulgada por el Instituto Brasileño de Opinión Pública y Estadística (IBOPE).

La encuesta, encargada por la Confederación Nacional de la Industria (CNI), muestra que "el 51% no confía en Bolsonaro, el 46% confía y el 3% no sabe o no contesta".

La encuesta también evidencia que la popularidad del Gobierno continúa erosionándose, y ya son más los que lo consideran regular, malo o pésimo, que los que lo evalúan positivamente.

El 32% de brasileños define el Gobierno de Bolsonaro como "óptimo o bueno", el 32% como "regular" y otro 32% como "malo o pésimo", mientras que el 3% no respondió a esa pregunta.

Los porcentajes variaron para peor en cuestión de meses: en abril, el Ibope divulgó una encuesta también encargada por la CNI que revelaba que el 35% veía como "óptimo o bueno" el Gobierno de Bolsonaro, un 31% los consideraba "regular" y un 27%, "malo o pésimo".

Al ser consultados sobre la comparación con el Gobierno anterior, el 47% cree que es "mejor" que el del expresidente Michel Temer (2016-2018), el 33% "igual" y el 17% "peor".

Por primera vez desde que asumió el cargo en enero, la manera de gobernar de Bolsonaro tampoco agrada a la mayoría de los encuestados: el 48% la desaprueba, frente al 46% que la aprueba.

Las perspectivas para lo que queda de mandato son óptimas o buenas para el 39%, regulares para el 27% y malas o pésimas para el 29%.

La encuesta también muestra que Bolsonaro es más popular entre los hombres (el 36%o considera su Gobierno bueno u óptimo) que entre las mujeres (el 29% lo considera así).

La evaluación negativa (malo o pésimo) es del 37% en las mujeres y del 26% en hombres.

En relación al nivel de renta, Bolsonaro es mejor evaluado por los más ricos (49% de óptimo y bueno entre los que tienen una renta familiar de más de cinco salarios mínimos) y va empeorando a medida que la renta disminuye, llegando al 41% que le consideran malo o pésimo en las familias que ganan menos de un salario mínimo.

Para elaborar la encuesta, se consultó a 2.000 personas en 126 municipios de todo el país, entre el 20 y 23 de junio; el margen de error es de dos puntos porcentuales y el nivel de confianza es del 95%.

