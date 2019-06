Asambleísta: Duque señala a Fuerza Armada venezolana para tapar tragedia en Colombia

"Quien tiene un problema de fractura a lo interno de su país es él, no es la Fuerza Armada venezolana, lo que está haciendo Iván Duque es escondiendo la tragedia que hay en Colombia, como una distracción para no mostrar los niveles de hambre y pobreza, como todos los países que tienen gobiernos neoliberales en Latinoamérica", expresó.

El pasado 23 de junio, Duque declaró a un medio español que la "solución" a la situación que vive Venezuela no pasa por una intervención militar extranjera, sino por afianzar la ruptura en las propias fuerzas militares.

Aranguibel negó que los militares en esta nación sudamericana estén divididos y por el contrario, dijo, a diario muestran su respaldo al presidente Nicolás Maduro.

"En Venezuela no hay ninguna referencia, ninguna prueba que permita hacer suponer que hay ni siquiera un malestar en las fuerzas armadas, al contrario todos los días hay una movilización permanente en torno al presidente Nicolás Maduro, brindándole y declarándole al mundo el respaldo sólido y contundente", acotó.

El 24 de junio, durante un acto militar, Maduro autorizó a los componentes de la FANB a responderle con fuerza a su homólogo colombiano.

"Iván Duque declaró ayer contra nuestra Fuerzas Armadas, él pretende erigirse Comandante en jefe de las FANB, autorizo a las FANB a responderle a la oligarquía bogotana como se merece (…) se asume como comandante en jefe de la Fuerza Armada y habla de la división de la Fuerza Armada, de la ruptura de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana", indicó el mandatario.

Para el asambleísta, las declaraciones del presidente colombiano muestran una violación a la soberanía venezolana.

"El único que habla de fractura en la Fuerza Armada es Iván Duque, que no está en Venezuela, que no conoce la realidad venezolana, que no tiene nada que declarar de nuestro país porque eso es una insolente violación de nuestra soberanía lo que estaría haciendo como presidente de un país hermano", precisó.

Por su parte, la FANB rechazó el martes las declaraciones de Duque y aseguró que el mandatario "pierde su tiempo" al intentar dividir a esa institución militar.

"La FANB rechaza categóricamente las infaustas declaraciones del señor Iván Duque, a quien le exigimos respeto y le recordamos que pierde su tiempo intentando fragmentar nuestra unidad, disciplina, moral y lealtad", señala el comunicado.

Por otra parte, Aranguibel calificó como una "irresponsabilidad" el que Duque apueste por una confrontación entre los países vecinos.

"Ese interés, esa idea obsesa del presidente Iván Duque es parte de la irresponsabilidad que pone en evidencia su mediocridad como mandatario y su ineptitud como político, el solo hecho de plantearse una confrontación entre países que lo que va a generar es destrucción y pérdida de calidad de vida para los países", sostuvo.

Denuncia colombiana

Este 25 de junio, el Gobierno colombiano denunció una nueva incursión de militares venezolanos en su territorio.

El constituyente no descarta que ese hecho forme parte de un falso positivo para dejar ver a Venezuela como un "país agresor".

"Ese es un parapeto que trata colocar a Venezuela como un país agresor (…) lo que existe es un plan desde Colombia que es muy similar a lo que han hecho desde siempre con sus mecanismos y su modelo de proceder en lo militar que es el falso positivo", acotó.

En mayo pasado, Colombia también denunció una supuesta incursión militar en Cúcuta, la cual Venezuela aseguró se trataba de una "falsa información".

Caracas ha acusado a Bogotá de buscar una escalada militar en la frontera común mediante denuncias de falsa bandera.

El 8 de mayo, Maduro ordenó a las Fuerzas Armadas de su país tomar medidas especiales en la frontera entre Colombia y Venezuela, y pidió estar alertas ante una posible escalada militar.

El Gobierno venezolano ha asegurado que esas acciones forman parte de los planes de Estados Unidos, en complicidad con el presidente Duque, para afectar al país caribeño.