Oposición salvadoreña acusa a presidente Bukele de reciclar plan de seguridad

"¿Dónde está lo nuevo? No estamos viendo un plan, si no acciones dispersas para ganar la mente de la gente a través de los medios, pero no hay propuestas ni planificación, solo está reciclando el Plan El Salvador Seguro", señaló el parlamentario del opositor Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN, izquierda).

También conocido como "El Diablito", Ruíz aseguró a la emisora Radio Maya Visión que medidas de El Salvador Seguro, como involucrar a la Fuerza Armada o bloquear las comunicaciones desde las cárceles, fueron atacadas cuando las impulsó el FMLN desde el Ejecutivo, pero como ahora las propuestas vienen de la derecha, son aplaudidas.

Un experto en políticas de seguridad que habló con Sputnik bajo condición de anonimato confirmó que el Proyecto Control Territorial tiene un menor alcance que El Salvador Seguro, y por ende sus resultados serán más limitados.

Señaló que El Salvador Seguro era más integral y completo, contaba con un consenso político y social, un diseño más participativo y la novedad de haber implementado en abril de 2016 las Medidas Extraordinarias de Seguridad, que cortaba la comunicación a los cabecillas criminales desde las prisiones hacia el exterior.

El pasado 18 de junio, tras una reunión con su Gabinete de Seguridad, Bukele anunció que la prioridad de su nueva política de seguridad sería "descabezar la comunicación" de los grupos delincuenciales en prisión, de donde salía el 80 por ciento de las órdenes de homicidio en esta nación centroamericana.

Bukele dijo que la orden de bloquear las comunicaciones era violada sistemáticamente, y este 21 de junio dio 72 horas a las compañías telefónicas para dejar sin señal a los centros penitenciarios.

El Proyecto de marras incluye la erradicación del efectivo para comprar en las tiendas de las cárceles, así como el control de los territorios donde las pandillas cobran extorsión, como el Centro Histórico de San Salvador, y las zonas comerciales de los municipios Mejicanos, Soyapango, Apopa, San Miguel, Santa Ana y Santa Tecla.

El Salvador posee una de las mayores tasas de homicidio en el hemisferio occidental, a pesar de las políticas preventivas y los golpes contras las dos estructuras criminales que se disputan el control territorial en este país: la Mara Salvatrucha y la Barrio 18.