Escrutinio sugiere la segunda vuelta entre Torres y Giammattei por la presidencia de Guatemala

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) confirmó que Torres encabeza el conteo con 1.095.463 votos, seguida por Giammattei con 594.306, aunque el órgano electoral no hará el anuncio de una segunda vuelta, programada para el 11 de agosto próximo, hasta revisar cualquier posible impugnación.

"Todos los datos que se están brindando están sujetos a audiencia de revisión", advirtió el presidente del Julio Solórzano, en la rueda de prensa para informar sobre el estado del escrutinio.

"Eran números más o menos que teníamos proyectados de acuerdo a las encuestas de opinión que el partido ha realizado; muy agradecida con la gente que salió a votar, los que me apoyaron y los que no, que me den una oportunidad en la segunda vuelta", dijo Torres al canal local TN23.

Giammattei, un médico que busca por cuarta vez la presidencia, modificó la portada de su cuenta en la red social Twitter con el mensaje: "¡Vamos por la segunda vuelta!".

La página oficial de resultados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), actualizada en tiempo real, a las 10:00 hora local (16:00 GMT), después de Torres y Giammattei están Edmond Mulet (Partido Humanista) con 456.505 sufragios y Thelma Cabrera (Movimiento por la Liberación de los Pueblos) con 421.431 votos válidos recibidos.

El TSE reportó un 60,34% de participación en los comicios: casi tres millones y medio de los 8.150.221 guatemaltecos empadronados se abstuvieron de votar.

En los comicios del 16 de junio se elegían presidente y vicepresidente, 160 diputados, 340 cargos municipales y 40 miembros del Parlamento Centroamericano (Parlacen) para el período 2020-2024.

De los tres millones de guatemaltecos que viven en Estados Unidos solo se inscribieron 63.267, y según el TSE, apenas votaron 701 empadronados en los centros de sufragio distribuidos en los estados de California (oeste), Texas (sur), Maryland y Nueva York (noreste).

"Es una conquista que el voto en el extranjero se pusiera en marcha; el abstencionismo responde a muchos factores", comentó Solórzano sobre la inédita participación de guatemaltecos residentes en EEUU en la elección del binomio presidencial.

Los comicios estuvieron marcados por la abstención y disturbios en los municipios San Jorge, Esquipulas Palo Gordo, San Marcos y Las Cruces, debido a amenazas contras las Juntas Receptoras de Voto y las protestas de la población contra el supuesto acarreo de votantes de otras localidades.

El Ministerio Público de Guatemala precisó que de las 1.092 denuncias recibidas durante la jornada electoral, 227 correspondieron a delitos relacionados con el proceso de votación, entre ellos coacción, fraude, perjurio, turbación del acto, abuso de autoridad, violación del secreto del voto y falsedad material.