Apagón masivo en Argentina sorprende a sus habitantes

"Me levanté a las 9.00, no había wifi, y cuando me pude conectar con datos me enteré de que el apagón era general", explicó a esta agencia un joven llamado Iván.

Este ciudadano, que vive en un edificio de una decena de pisos en el centro de Buenos Aires, comprobó que la nevera no funcionaba y que el servicio de internet dejaba de nuevo de funcionar, así que tardó varias horas en enterarse de lo sucedido.

"Tampoco funcionó el agua del servicio central durante un tiempo", puntualizó Iván cuando ya había regresado la luz.

Casi todos los locales del centro de la capital argentina cerraron sus puertas ante la falla eléctrica que comenzó a las 7.07 hora local (10.07 GMT) y que produjo un apagón masivo en todo el país.

Pasadas las 12.00 hora local (15.00 GMT), sólo una panadería en una de las avenidas principales de la capital retomó la atención a sus clientes.

"Nosotros abrimos pero no teníamos fuente alternativa de energía, así que esperamos hasta que volvió la luz", explicó Raquel, una de sus empleadas.

El corte de energía eléctrica, que se debió a una falla en el sistema de transporte del litoral, tendrá un impacto económico en los negocios y locales de todo el país que tenían pensado atender este domingo por ser el Día del Padre.

Algunas familias que tenían pensado almorzar afuera para celebrar este día festivo se vieron obligadas a modificar sus planes.