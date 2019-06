El cambio de nombre de estado del norte venezolano genera opiniones encontradas

"No es un cambio de nombre, sino es rescatar la identidad de la misma, motivado a que el argot de toda la población es voy para La Guaira, todo es La Guaira, nadie identificaba al estado como estado Vargas", expresó a Sputnik Karen Chirino, directora de Deportes de la Universidad Simón Rodríguez.

A juicio de Alberto Kahwaty, presidente regional del partido opositor Comité de Organización Política Electoral Independiente, la decisión es ilegal, por lo que introducirán un recurso de nulidad ante el Tribunal Supremo de Justicia.

"Desde el punto de vista legal no han encontrado la forma para cambiarle el nombre y lo están haciendo de forma arbitraria (…) estamos esperando que salga en Gaceta [oficial] para actuar, tenemos que pedir un recurso de nulidad, un recurso de amparo ante el Tribunal Supremo de Justicia, y hacerlo como sociedad civil", indicó.

La propuesta del cambio de nombre la elevó el gobernador de ese estado, Jorge Luis García Carneiro, al Consejo Legislativo en marzo pasado, y para ello los diputados aprobaron a principios de este mes una modificación a la Constitución de esa zona del país, en la que se encuentra la reforma del nombre de Vargas a La Guaira.

Te puede interesar: Hablan los extranjeros que eligen Venezuela como hogar: ¿por qué se quedan?

Para el coordinador del opositor partido Frente Amplio, Luis López, la modificación de nombre no solucionará los problemas de servicios públicos, por los que atraviesa ese estado.

"Vargas tiene problemas de agua, aquí hay gente que pasa dos y tres meses sin agua, aquí no se puede potenciar el turismo porque ¿cómo si no hay agua?, el problema del gas, la gente hace colas de tres y cuatro semanas, el problema de la seguridad y el transporte, el cambio de nombre de Vargas no viene a resolver todo eso", afirmó.

Consultas populares

La diputada del Consejo Legislativo, Rudy Puerta, aseguró que para efectuar el cambio de nombre realizaron diversas asambleas populares, en las que los ciudadanos expresaron abiertamente sus opiniones.

"Apegándonos a la Constitución se realizó un proceso de consulta mediante asambleas populares en las 11 parroquias [jurisdicción local] del estado, en las cuales tuvimos muy buenos debates para el cambio de nombre (…) muchísima gente expresaba de porque sí La Guaira, otros por qué no La Guaira", indicó.

La legisladora manifestó que con la modificación del nombre buscan reivindicar un movimiento independentista que tuvo lugar en La Guaira y que marcó la liberación de Venezuela del imperio español.

"Buscamos enarbolar las bases independentistas que se dieron en nuestro territorio de La Guaira, como es la conspiración de Manuel Gual y José María España [1797- 1799] (…), además, queremos rescatar todo ese proceso de lucha que tuvieron nuestros aborígenes en diferentes territorios del estado La Guaira", dijo.

Vargas fue creado como estado en 1998, pero anteriormente había sido departamento y municipio; llevaba su nombre en honor al doctor José María Vargas, quien fue médico y el primer presidente civil que tuvo Venezuela en 1835.

En ese sentido, la diputada Puerta afirmó que el estado La Guaira tiene un solo municipio que seguirá llevando el nombre Vargas.

Además precisó que tienen previsto la modificación de los símbolos patrios como el escudo y el himno, la cual se hizo a través de un concurso público.

Hasta el 31 de diciembre de 2019 coexistirán los dos nombres: Vargas y La Guaira para que en ese lapso se puedan realizar los cambios de logos, papelería y uniformes institucionales, de acuerdo a la reforma aprobada por el Consejo Legislativo.

La promulgación oficial del cambio de nombre, en presencia del pueblo, se realizará en un acto público este 14 de junio en la plaza Bolívar-Chávez en La Guaira, que contará con la presencia del presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello.