Politólogo: presidente argentino busca gobernabilidad en su fórmula

Pichetto "se ganó un espacio importante en el mundo de las negociaciones políticas ante un conjunto de variables muy importantes que se presentan en la Argentina que viene", dijo Burdman, docente e investigador en la Universidad de Buenos Aires.

La decisión de Macri por Pichetto, hasta ahora jefe del opositor Bloque Justicialista (peronista no kirchnerista) en la cámara alta, se realiza "pensando en la política, en el llamado círculo rojo y en los mercados internacionales".

En una cámara donde el peronismo fue predominante desde el regreso de la democracia en 1983, Pichetto "ganó prestigio como legislador muy eficaz, pues en cierta medida manejó el Senado durante más de una década al ser siempre titular del bloque de senadores del peronismo, y eso le dio mucha influencia", señaló Burdman.

Pero esta no es una alianza con el peronismo, "sino la cooptación individual de un dirigente", acotó el experto.

"No tendrá efectos electorales inmediatos, pues no es una figura muy conocida por la opinión pública, ni popular, ni representa al partido, pero es una persona conocida en el mundo político de la dirigencia", resaltó.

Estos valores son fundamentales para Macri en un país que atraviesa una crisis económica y financiera y que "va a requerir una gestión de Gobierno muy compleja", comentó.

Escenario electoral

La elección de Macri es consecuente a su vez con la decisión de su principal adversaria, la expresidenta y senadora Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015), de acompañar como candidata a vicepresidenta una fórmula liderada por su exjefe de gabinete Alberto Fernández, un peronista conocido por ser un operador político.

Tanto Macri como Cristina Fernández han intentado seducir al peronismo no alineado con el kirchnerismo, cuyos dirigentes pretendían competir en una tercera opción, la Alternativa Federal, ahora prácticamente desarticulada.

"Para poder crecer, tanto el oficialismo como la oposición kirchnerista venían compitiendo por esos dirigentes, y esto ahora tiene un efecto electoral que mengua el espacio de la tercera vía con el objetivo de ensanchar el panorama de los propios", razonó el politólogo.

Con los frentes armados, la fórmula Fernández-Fernández intentará captar el voto de los argentinos con el énfasis puesto en una crítica socioeconómica al Gobierno.

Predominará "la idea de que no se produjeron resultados económicos favorables y por el contrario se descuidó la calidad de vida de las mayorías con un discurso crítico de las políticas económicas que pedirá una mayor impronta social y una presencia más reguladora del Estado", describió Burdman.

El partido de la expresidenta y de su exjefe de gabinete propondrá por ello "mayor distribución del ingreso a través de políticas activas, una política exterior más autónoma de EEUU y países occidentales, y una idea más acabada de inclusión de las minorías y el feminismo", añadió el investigador.

La alianza oficialista, que pasará de llamarse Cambiemos a Juntos por el Cambio, carecerá de propuestas programáticas claras, pero presentará "un discurso más diluido, con una defensa de la gestión que contrastará con el kirchnerismo, y con el planteamiento de no regresar al pasado", dijo Burdman.

Radiografía electoral

Un país cuyos partidos históricos estaban representados por el peronismo y por la Unión Cívica Radical, que siempre ofrecieron cierta "plasticidad ideológica porque se trataba de movimientos que tenían a la izquierda y derecha", muestra en estas elecciones más marcado el eje izquierda-derecha.

Las elecciones en Argentina tendrán dos polos diferenciados: un centroizquierda representado por la fórmula Fernández-Fernández, y un centroderecha o conservadurismo identificado en la coalición oficialista, dos alianzas "construidas sobre muchos fragmentos", explicó Burdman.

No obstante, "el eje central no tiene tanto que ver con esa distinción como con la diferenciación entre peronismo y no peronismo, que estuvo presente durante los últimos 50 años; pero en este caso aparece la disputa licuada con una mayoría de dirigentes peronistas", puntualizó el investigador.

De los seis precandidatos a presidente y vicepresidente que presentan las tres fórmulas principales, todos son peronistas excepto Macri.

Las elecciones generales tendrán lugar el 27 de octubre, mientras que las primarias que definirán a los candidatos que pueden presentarse a los comicios se celebrarán el 11 de agosto.