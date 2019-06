Banco de México: rebaja en calificación de Pemex es "factor de riesgo"

"La revisión en la calificación soberana de México y Pemex es un factor de riesgo que debe atenderse", dijo el titular del banco autónomo del Estado ante la reunión anual de consejeros regionales del español Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA).

Esa reducción de las calificaciones "es algo que ya ha pasado en episodios anteriores y se les ha sabido hacer frente y esperamos que sea el caso y no sea un factor que dé mayor preocupación más adelante", comentó el responsable de la política monetaria nacional.

La semana pasada, Fitch Ratings rebajó a grado "especulativo" la deuda de la firma estatal, y Moody's cambió la perspectiva de la deuda soberna de México, de estable a "negativa".

Díaz de León dijo además que reconoció que la economía mexicana ha experimentado "una desaceleración mayor a la que se anticipaba" y que la incertidumbre sobre la actividad económica es mayor a la esperada.

La perspectiva de la calificación crediticia de México retrocedió por la mayor presión sobre las finanzas públicas debido al deterioro del perfil crediticio de la petrolera, que proporciona poco menos del 20% del presupuesto de Pemex.

Los principales factores esperados en los próximos seis meses son "problemas de gobernanza, inseguridad pública, políticas públicas, corrupción y Estado de derecho", dijo Díaz de Léon ante los baqueros privados.

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, criticó el viernes a las calificadoras de riesgo financiero por sus decisiones sobre Pemex.

"Respetamos sus puntos de vista, pero no son profesionales, no fueron objetivos, tan es así que Pemex no tiene ningún problema para reestructurar su deuda", dijo el jefe de Estado en su conferencia matutina.

El titular del Ejecutivo Criticó considera que la deuda de Pemex, que suma 107.000 millones de dólares, no fue calificada de esa manera negativa antes de su administración que comenzó en diciembre.