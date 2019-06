Juez Moro resta importancia a mensajes que probarían persecución contra Lula

"En realidad, me manifesté ayer (domingo 9 de junio), no vi nada especial en los mensajes; hubo una invasión delictiva de los celulares de los fiscales, para mí es un hecho bastante grave esa invasión y esa divulgación; y, en cuanto al contenido, en lo que respecta a mi persona, no vi nada del otro mundo", comentó Moro este lunes en un acto en Manaos (Amazonas), según recoge el diario Folha de São Paulo.

El medio digital The Intercept Brasil publicó el domingo conversaciones privadas en la plataforma Telegram, registradas entre 2015 y 2018 entre Moro y Dallagnol y entre Dallagnol y sus colegas fiscales que preparaban la denuncia contra Lula que acabaría llevándolo a prisión.

Moro negó que diera orientaciones sobre cómo investigar al Ministerio Público Federal durante la Operación Lava Jato y aseguró que todo se enmarcó dentro de la normalidad.

"El juez habla con los fiscales, el juez habla con los abogados, el juez habla con policías, eso es normal", dijo, y añadió: "Está habiendo mucho sensacionalismo en base a esos supuestos mensajes".

El actual ministro de Jair Bolsonaro publicó el domingo un comunicado en el que aseguraba que no había "ninguna anormalidad o direccionamiento" en su actuación como juez y que las declaraciones se habían sacado de contexto debido al sensacionalismo de los reportajes.

El Partido de los Trabajadores (PT) de Lula consideró que los mensajes son la prueba de la farsa judicial montada para culpar al expresidente y apartarlo de la carrera presidencial, y dijo que estas nuevas informaciones deben servir para anular la condena.

Más: Lula prefiere no crear expectativas con la posibilidad de dejar la cárcel

El expresidente está preso desde abril de 2018 en Curitiba (sur) cumpliendo ocho años y 10 meses de cárcel por delitos de corrupción pasiva y lavado de dinero.