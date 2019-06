El Gobierno boliviano denuncia un intento de "boicot" opositor a las elecciones generales

"Como Gobierno rechazamos de manera categórica los intentos de desestabilización y boicot a las elecciones que promueven cívicos y partidos de oposición, somos tajantes con este rechazo", dijo en conferencia de prensa el ministro de Comunicación, Manuel Canelas.

El ministro portavoz hizo la declaración horas antes de que llegue hasta las puertas del TSE una marcha convocada por comités cívicos y agrupaciones ciudadanas de oposición que han lanzado la consigna de renuncia de ese órgano, al que acusan de actuar en favor del oficialismo.

El TSE avaló la nueva postulación de Morales acatando una sentencia del Tribunal Constitucional de 2017, basada en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que dejó sin aplicación un referéndum del año anterior que rechazó la reelección indefinida.

En las elecciones convocadas para el 20 de octubre, Morales —quien gobierna desde 2006— enfrentará como favorito en las encuestas a una oposición dispersa en ocho candidaturas, con posibilidades de lograr una victoria definitiva en primera vuelta, según varias encuestas de intención de voto.

Canelas agregó que "probablemente la caída en sus preferencias electorales los ha llevado a una cosa temeraria y peligrosa, que es este boicot a las elecciones generales".

Agregó que no hay motivos para desconfiar del TSE, remarcando que desde que Morales llegó al Gobierno no ha habido ninguna denuncia formal de irregularidad electoral, "no ha habido ninguna denuncia de fraude ni siquiera presentada, menos probada".

Por el contrario, dijo, el padrón electoral biométrico con el que opera el TSE tiene la más alta confiabilidad internacional y ha sido avalado recientemente por una larga investigación de expertos de la Organización de los Estados Americanos.

Los opositores afirman que la habilitación de la candidatura de Morales mostraría una parcialización del órgano electoral en favor del oficialismo.

El asesor gubernamental René Martínez apuntó, en una declaración a la radio estatal Patria Nueva, que la campaña que pretende la renuncia del TSE "es peligrosa porque busca generar un clima de inestabilidad política".

"En un escenario electoral en el que hay un oficialismo con alta intensidad política y una oposición carente de criterios políticos, la oposición desea abrir escenarios de confrontación y violencia que no son nada democráticos", afirmó Martínez.

El proceso electoral boliviano arrancó formalmente el 20 de mayo pasado, con la convocatoria a los comicios emitida por el TSE.