Impresionante homenaje en Argentina a la cultura eslava

"Bolshoye spasivo", repetía el presentador argentino después de uno de los coloridos espectáculos coreográficos que deslumbraron al centenar de personas que se acercaron al lado del Cabildo porteño a presenciar esta cita anual en la que la comunidad eslava en Argentina comparte la riqueza de su cultura.

Décima edición de Buenos Aires Celebra: Rusia © Sputnik / Francisco Lucotti

Inmigrantes llegados desde los territorios de la Federación de Rusia y de Bielorrusia, descendientes de aquellos, argentinos y turistas de paso, fanáticos y amantes de la música, los bailes y la tradicional gastronomía eslava, todos estuvieron presentes en una jornada en la que no faltaron los colores y sabores típicos de un pueblo orgulloso de poder compartirlo.

"No hay nada que no me agrade de la cultura rusa. La cultura está hecha por el pueblo y yo soy del pueblo. Yo soy siberiana, un lugar de gente sana, que no sabe engañar, no sabe mentir, comprometidos a cuidar la patria; el mismo clima nos obliga a defender lo nuestro. Los gobiernos pueden cambiar pero la esencia de Rusia queda siempre", dijo a Sputnik Ana Stroganova, fundadora de la Casa de Rusia de la ciudad de Mar del Plata, quien vive en Argentina hace más de 55 años.

Ana es también madrina del Coro Polifónico "Alas Argentinas" de la Fuerza Aérea, conducido por el director José Ángel Paz, que fue el que dio inicio a la ceremonia oficial, primero cantando en idioma original algunas canciones tradicionales del Conjunto A. V. Aleksándrov del Ejército Ruso y luego entonando los himnos de la República Argentina, la Federación de Rusia y de Bielorrusia.

"Lo que más me llamó la atención cuando llegué fue ver la cantidad de gente reunida acá en el corazón de Buenos Aires y escuchar a argentinos cantando nuestro himno nacional, algunos incluso mejor que los propios rusos, y también rusos, entre los que vinieron con mi comitiva de la embajada, cantando el himno argentino. Esto es lo que la amistad verdadera puede ser. Rusia y Argentina son amigos con mucha historia, con más de 130 años de relaciones diplomáticas, estamos destinados estar unidos", dijo a Sputnik el embajador ruso, Dmitry Feoktistov, exponente principal en el evento.

La celebración contó con una jornada entera con bailes y música tradicionales en el escenario principal y también con decenas de puestos a ambos lados de la Avenida de Mayo, algunos con información ofrecida por organismos de la colectividad y escuelas de idiomas, pero principalmente, por la enorme variedad de platos y platillos, salados, dulces y agridulces, de la gastronomía típica.

Al frente de uno de los más llamativos stands estaba Alexander Kruzhko, quien llegó con su familia hace 21 años a la Argentina, los cuatro allí presentes. "Nuestra tradición para nosotros es muy importante. No estamos en este rubro regularmente, esto lo hacemos solo un día por año para mostrar nuestra cocina tradicional rusa, que nos gusta poder compartir con nuestros compatriotas, digamos, y también mostrar la comida, tan rica, rusa a todos los argentinos y también a los visitantes que vienen", dijo a Sputnik.

Otro detalle de color fue la presencia "Garra de León", el club argentino de combate medieval, sistema atlético y deporte de contacto pleno creado en Rusia, que dieron demostraciones de batallas cuerpo a cuerpo vestidos en atuendos y armaduras muy llamativas.

"Somos el mejor equipo de Latinoamérica y estamos juntando fondos para poder viajar a Rusia a pelear en noviembre. Hace unos meses formamos vínculo con la Casa de Rusia, gente muy amable, que nos invitó a mostrar nuestro deporte y contarle por qué somos parte de la comunidad rusa a nuestra manera nosotros. Nos ofrecieron este espacio donde esperamos compartir esta parte de la cultura rusa, que es el combate histórico", dijo a Sputnik Facundo López, capitán de "Garra de León" y de la selección argentina de lucha estilo medieval.