Madres venezolanas esperan que sus hijos reciban cuanto antes trasplantes de médula

"Mi hija padece de anemia drepanocítica, ella se encuentra entre los 10 casos más críticos (…) ahorita tiene un tratamiento con anticoagulante porque ha hecho tres ACV [accidente cerebro vascular] (…) necesitamos que los trasplantes se hagan lo más pronto posible", afirmó a Sputnik Inés Zarza, madre de María Elena Julio, de 7 años.

En mayo pasado, cuatro niños murieron en el hospital J.M de los Ríos, en espera de un trasplante de médula ósea.

El Gobierno venezolano responsabilizó del fallecimiento de los menores al bloqueo económico que EEUU mantiene con el país sudamericano.

El 31 de mayo, el presidente Nicolás Maduro anunció que cuatro niños viajarán a Cuba para practicarle el trasplante de médula, luego de que el Gobierno de La Habana se ofreciera a prestar atención hospitalaria en esa área.

En ese sentido, Zulema González, madre de Juan Acosta, de 9 años, que padece anemia drepanocítica, dijo que temen ir a Cuba debido a que algunos médicos les han informado que ese país no cuenta con un banco de médula.

"La doctora encargada de mandar a los niños con criterio para trasplante nos dijo que nos quedáramos tranquilas porque en Cuba se hace el mismo trasplante que aquí en Venezuela, que se debe tener el donante, porque no tienen banco de médula", expresó.

Desde que Maduro anunció la ayuda de Cuba para realizar los trasplantes, la Fundación Venezolana de Donaciones y Trasplantes de Órganos, Tejidos y Células (Fundavene), del Ministerio de Salud, ha llamado a las madres para conocer la situación actual de los niños y saber si están dispuestas a que los menores reciban la atención en La Habana.

Yelitza Parra, madre de Alyeiner Rada, de 7 años, quien sufre de aplasia medular severa, dijo que como le dijo "a todo el mundo, cualquier ayuda de parte de la persona que sea para nuestros hijos bienvenida sea, siempre y cuando sea favorable para ellos".

El Ejecutivo, a través de la estatal Petróleos de Venezuela mantenía desde 2010 un convenio con la Asociación para el Trasplante de Médula Ósea de Italia, que permitió que niños y adultos viajaran a esa nación para someterse a un trasplante.

El acuerdo está suspendido desde 2018 por una deuda de más de 11 millones de dólares, debido a que bancos europeos mantienen retenido el dinero, impidiendo que se haga efectivo el pago, de acuerdo a lo que ha denunciado el Gobierno venezolano.

Ani Camacho, madre de Zadiel Amaya, de 5 años, fue una de las que recibieron la llamada de Fundavene, pero dijo que no está dispuesta a viajar a Cuba debido a que su hijo ya tiene la médula en Italia.

"Ellos me llamaron para colocar a mi hijo en una lista para poder salir para Cuba, yo le dije que no estaba de acuerdo (…) en Italia mi hijo tiene el donante, tiene su médula ósea, entonces ellos me dicen que no saben, que nada más es para anotarme en una lista, que ellos no saben si allá tienen el donante, si allá manejan eso de banco de donantes", acotó.

La lista de niños en espera por trasplante era de 30, pero tras la muerte de cuatro ahora son 26, aunque una de las madres informó a Sputnik que en las últimas semanas fueron incluidos otros cuatro menores que requieren recibir ese tratamiento.

En Venezuela se práctica el procedimiento solo en dos centros, uno público y otro privado, pero para ello el paciente debe contar con el donante compatible, y de acuerdo a las madres entrevistadas por Sputnik ninguno de sus hijos tienen un donante en el país.

El Gobierno venezolano anunció que impulsará la creación de un banco de médula ósea en esa nación caribeña para facilitar la atención de pacientes necesitados de trasplantes y para el tratamiento de sus patologías.

Además, el mandatario pidió a la delegación del Gobierno que asiste a los diálogos con la oposición en Oslo que se plantee que "se liberen los recursos y se paguen los tratamientos de los enfermos y las personas que necesitan ser trasplantadas".

En abril pasado, el canciller Jorge Arreaza denunció en la Organización de las Naciones Unidas que 26 venezolanos que están en Italia en espera de un trasplante de médula "están a punto de morir" porque el Gobierno del país sudamericano no ha podido pagar debido al bloqueo económico impuesto por EEUU.

El Gobierno de Venezuela aseguró que las sanciones de EEUU también le impiden el pago de tratamientos a un grupo de niños con trasplantes de órgano en Argentina.