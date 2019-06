López Obrador convoca a un acto por "la dignidad de México y la amistad con EEUU"

"Estoy convocando al pueblo de México de todos los sectores políticos, clases sociales y culturas, a un acto de unidad en defensa de la dignidad de México y a favor de la amistad con el pueblo de EEUU", expresó el mandatario en su conferencia de prensa diaria.

El jefe de Estado descartó considerar posibles represalias contra el país vecino.

Reafirmó que es "optimista" en alcanzar un acuerdo en las negociaciones que continúan en la Casa Blanca para evitar la amenaza de su homólogo, Donald Trump, de imponer aranceles escalonados a las importaciones de productos mexicanos, comenzando con 5% el 3 de junio, si continúa la ola migratoria de indocumentados.

"Pienso que se va a llegar a un acuerdo, estoy escuchando las expresiones de todos los sectores, obrero, empresarios, gobernadores, y no quiero todavía hablar de una posible respuesta, en el caso de que se impongan de manera unilateral estos aranceles, todo se está analizando", respondió el mandatario sobre las posibles retaliaciones que analiza México si fracasan las negociaciones.

El jefe del Ejecutivo descartó las versiones de un supuesto endurecimiento de las operaciones contra migrantes, tras la irrupción violenta el 5 de junio de unos 500 indocumentados en la frontera con Guatemala.

"No tienen fundamento [esos reportes], nosotros actuamos por principios, no actuamos por consigna, no perjudicamos a nadie para quedar bien con un Gobierno extranjero", replicó a una pregunta sobre el tema.

Sin embargo, confirmó la detención de dos dirigentes de la organización de centroamericanos Pueblos Sin Frontera, que están en la fiscalía, arrestados en la Ciudad de México y el estado de Sonora (noroeste), uno de ellos, el principal líder organizador de caravanas, Irineo Mujica.

Continúan negociaciones

Acerca de las negociaciones que continúan este 6 de junio en Washington, el presidente expresó su "confianza para que no se apliquen estas medidas unilaterales el 3 de junio, como ha expresado el presidente Donald Trump".

"Se están viendo todas las opciones" de respuesta, en caso de fracaso, "pero la postura nuestra es conservar ante todo la amistad con el pueblo de EEUU, para no confrontarnos", subrayó.

López Obrador dijo que en las tratativas, "el diálogo es respetuoso, hay desde luego discrepancia, pero se ha acordado que continúen las pláticas", pero acotó que "no es recomendable la confrontación".

El líder de la izquierda nacionalista aseguró que "el pueblo de México quiere que se mantenga una amistad con el pueblo y Gobierno de EEUU, sin amenazas, sin balandronadas, actuar de manera responsable (…), vamos a cuidar la relación de amistad".

Acerca de la incesante migración que atraviesa este país, que Trump califica como una "crisis de seguridad nacional", consideró que entre los centroamericanos "en su mayoría vienen niños solos y padres solos, es una crisis humanitaria profunda, no se puede atender cerrando fronteras", sino atacando la pobreza y la violencia.

Confirmó, no obstante, la detención de más de un centenar de migrantes en el sur de México a solo 12 kilómetros de la frontera con Guatemala, tras la irrupción de casi medio millar en los últimos dos días.

"No se puede permitir que transiten con nuestro territorio de manera ilegal, tenemos que aplicar las leyes, sin violar los derechos humanos", respondió.

Al mismo tiempo, la administración mexicana plantea "que se atiendan las causas, con acompañamiento para dar opciones de trabajo en el país (sureste) y acompañamiento a los países de origen".

Reafirmó el enfoque de impulsar el desarrollo integral de Centroamérica debido a que "se tiene que atender donde se origina el problema social".

La delegación negociadora mexicana está encabezada por el canciller mexicano Marcelo Ebrard y la titular de Economía, Graciela Márquez, y la estadounidense por el vicepresidente Mike Pence y el secretario de Estado, Mike Pompeo.