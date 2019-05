Analistas: diálogo de Noruega puede conducir a renovar poder electoral de Venezuela

"Una negociación potable (en Noruega) es cambiar el CNE para transmitir eso a la población, para hacer unas elecciones democráticas, se rehabilita a los partidos tradicionales, yo creo que aún con el presidente Nicolás Maduro en el Gobierno, pero con un CNE completamente cambiado, la población estará dispuesta a votar", dijo a Sputnik el doctor en ciencias políticas y profesor de la Universidad Central de Venezuela, Luis Salamanca.

Para Walter Ortiz, politólogo egresado de la Universidad Central de Venezuela y articulista del diario Correo del Orinoco, nombrar nuevas autoridades del máximo órgano electoral sería bien recibido por la ciudadanía si surge como parte de los diálogos que se iniciaron tentativamente el pasado 16 de mayo en Noruega.

"Si a través de un diálogo se llega al consenso sobre la necesidad de tener nuevos actores en el CNE y que eso puede coadyuvar a mejorar la confianza del árbitro electoral por parte de toda la comunidad nacional, bienvenido sea, si se da o no es parte de la discusión y del diálogo que se está llevando a cabo", dijo Ortiz.

El politólogo sostuvo que el CNE posee un sistema electoral blindado contra el fraude, como en reiteradas ocasiones ha dijo el presidente Nicolás Maduro.

Pero el CNE está bajo duras críticas opositoras que acusan a cuatro de sus rectores, Tibisay Lucena, Sandra Oblitas, Socorro Hernández y Tania D"Amelio, de ser oficialistas, mientras solo Luis Emilio Rondón es más proclive a la oposición.

La renovación de estas figuras fue también un aspecto central de las negociaciones que se realizaron entre finales de 2017 y comienzos de 2018 en República Dominica, pero que concluyeron sin acuerdo.

Para Salamanca cambiar a las autoridades del CNE debería conducir a unas elecciones presidenciales, pero duda que Maduro esté dispuesto, mientras que para Ortiz tendría que realizarse la renovación de la Asamblea Nacional (parlamento unicameral, de mayoría opositora) como ha planteado el Gobierno.

La Constitución de Venezuela indica que las elecciones del parlamento deben realizarse cada cinco años, por lo que deberían celebrarse a fines de 2020.

Pero Maduro planteó adelantarlas a través de la Asamblea Nacional Constituyente (órgano plenipotenciario integrado solo por oficialistas), bajo el argumento de que el parlamento se encuentra en desacato a las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia desde mediados de 2016, lo que ha conllevado a que todas sus acciones sean consideradas nulas e írritas por el Gobierno.

Salamanca, quien entre 2006 y 2009 fue rector del CNE, consideró que el trabajo de Noruega es "muy difícil", porque, a su juicio, no hay entendimiento en torno a los objetivos máximos de cada parte, lo cual lo hace incomparable respecto de otras negociaciones en las que ha mediado o acompañado la diplomacia de Oslo.

Uno de esos procesos fueron los diálogos de paz que se desarrollaron primero en forma secreta en Oslo y luego de forma abierta en La Habana entre la guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el Gobierno colombiano.

Esas negociaciones, que Noruega siguió acompañando hasta el final concluyeron con la firma de un acuerdo de paz en noviembre de 2016.

"En los otros casos, como el de la guerrilla colombiana, los actores no tenían esas posturas tan cerradas, más bien se veían debilitados, aquí aún no hemos llegado a ese punto, Maduro se considera fuerte y considera que puede vencer y desgastar a la oposición, y la oposición considera que todavía tiene gasolina para seguir buscando por cualquier vía la salida de Maduro", explicó Salamanca.

Efecto del alzamiento

El pasado 30 de abril, cuando un grupo de militares protagonizó un alzamiento fallido contra el Gobierno, marcó un punto clave en el conflicto venezolano.

Para Salamanca el acontecimiento abrió una fisura en las fuerzas armadas venezolanas, principalmente en su apariencia de cohesión y lealtad hacia Maduro, quien desde ese momento debe tener temores de un resquebrajamiento más significativo.

"Se mostró que la imagen de que la fuerza armada está cohesionada no es cierta (…) hay que verle la cara a lo que significa que el jefe de la policía secreta de un país (…) esté metido en una conspiración para deponer a su jefe", dijo Salamanca en relación al alzamiento del coronel Cristopher Figuera director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) entre 2018 y 2019.

Ortiz puso énfasis en que el mandatario afrontó un intento de golpe de Estado ejecutado por una dirigencia opositora "extremista" que buscar llegar al poder por cualquier vía.

"Lo que hemos visto es que la reacción ante sucesivos momentos de conflicto ha sido contraria a la esperada por parte de estos sectores de la oposición, es decir, lejos de coadyuvar al quiebre de la situación interna de Venezuela en favor de la instauración de un Gobierno paralelo, hacerlo real en el país, lo que ha sucedido es todo lo contrario", dijo.

El politólogo sostuvo que "pareciera que las instituciones de la República Bolivariana de Venezuela se mantienen cohesionadas, pero esto es una foto del momento, nosotros no podemos dar por definitivo todo".

El Gobierno, consideró Ortiz, ha aplicado algunas medidas internas en las fuerzas armadas para tener el control de la situación y también contra 10 diputados que apoyaron el hecho, a los que despojó de inmunidad parlamentaria y los sometió a juicio.

Hasta el momento, solo fue detenido el vicepresidente del parlamento, Edgar Zambrano.

Algunos de esos legisladores están refugiados en embajadas, mientras el presidente del parlamento, Juan Guaidó, quien se declaró presidente encargado de Venezuela y lidero los hechos del 30 de abril, sigue en libertad.

Conflictividad latente

El escenario del conflicto político se mueve en Noruega, mientras las movilizaciones callejeras, que en febrero y marzo fueron multitudinarias, han mermado.

Para Salamanca el país se encuentra en un "equilibrio inestable" en el que las figuras de Maduro y Guaidó se mantienen en el terreno moviendo piezas.

"Maduro no puede decir que tiene el control absoluto de la situación, Guaidó no puede decir que él ha avanzado de manera absoluta hacia el cambio, pero hay jugadas que ambos pueden hacer, por eso el juego no está trancado, mientras tengas fichas que poner en el dominó, el juego sigue, no está estancado", enfatizó.

Ortiz expuso que con la imagen de Guaidó en libertad, Maduro está dando la batalla y, a su juicio, "la está ganando", lo que no significa "que todo esté perfecto" y pues la conflictividad política está en un período de latencia.

Para Ortiz, Guaidó ha perdido fuerza en sus movilizaciones, si se comparan las convocatorias de enero con las de mayo; pero a juicio de Salamanca la masa opositora venezolana ha demostrado que la calle opera como una espada de Damocles.