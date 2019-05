López Obrador: México "no responderá de manera desesperada" a Trump

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que no responderá "de manera desesperada" a la amenaza de su par estadounidense Donald Trump de imponer desde el 10 de junio aranceles de 5% a todas las importaciones mexicanas como represalia por el flujo de migrantes indocumentados.

"No vamos a contestar de manera desesperada, vamos a esperar tiempo la evolución de esta situación (…) No consideramos que deba de aplicarse la Ley de Talión, no es diente por diente, ojo por ojo", con respuestas arancelarias similares, dijo el mandatario en conferencia de prensa en el Palacio Nacional, sede del Gobierno.

El jefe de Estado mexicano confirmó que su canciller Marcelo Ebrad viajará a Washington para buscar una solución a la amenaza de Trump que fue confirmada por la Casa Blanca en un comunicado.

"Vamos a esperar el informe de Marcelo Ebrard", dijo el mandatario.

López Obrador dijo confiar en que "el presidente Trump va a comprender que no es de esa manera que se resuelven las cosas, va haber una rectificación, si no de inmediato, después, porque estas mediadas no convienen a los mexicano y tampoco a los estadounidenses".

El líder mexicano reafirmó conceptos que expresó en una carta enviada a la Casa Blanca a las 21:30 del 30 de mayo (3:00 GMT).

"La política surgió, se inventó, para evitar la confrontación y evitar la guerra; vamos a hacer política, mucha diplomacia y vamos a actuar con responsabilidad", subrayó el jefe del Ejecutivo federal.

El presidente del país latinoamericano añadió: "Vamos a superar esta actitud del Gobierno de EEUU, ellos van a rectificar porque el pueblo de México no merece un trato como el que se quiere aplicar".

López Obrador respondió así un día después de que Trump y la Casa Blanca anunciaron que EEUU impondrá un arancel de 5% a todos los bienes importados desde México a partir del 10 de junio, que aumentará a un 25% en octubre, a menos que el vecino del sur mitigue la crisis de inmigración ilegal.

La opinión pública mexicana "va a estar a favor del libre comercio, no a favor de aranceles, no de cerrar nuestras economías, esto no detiene el proceso de ratificación del tarado" comercial de México EEUU y Canadá (T-MEC) que es analizado por los congresos de los tres países.

Además, López Obrador subrayó que la crisis de migrantes en la frontera con EEUU debe resolverse siempre respetando los derechos de las personas.

"Tenemos que ayudar para que no ingresen de manera ilegal a EEUU, pero también lo tenemos que hacer respetando los derechos humanos, nada de autoritarismo, son seres humanos", dijo el mandatario.

El jefe de Estado mexicano enfatizó que las decenas de miles de inmigrantes que cruzan territorio mexicano han abandonado sus países por razones económicas y la violencia, la mayoría centroamericanos de los cuales "la mitad son hondureños".

"Son seres humanos, hemos acompañado para que regresen a sus países a muchos, como nunca; sí estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad en política migratoria, todo esto se va informar en Washington", en una gira a que comenzará este fin de semana el canciller Marcelo Ebrad, indicó el mandatario.

López Obrador añadió que el objetivo de esa gira es "que se entienda que es un asunto económico y social".

"Son muchos los que de manera desesperada están abandonando sus pueblos por falta de oportunidades, de trabajo y la violencia", afirmó.

El presidente subrayó que las autoridades mexicanas han atendido la migración "respetando derechos humanos de niños solos, algo que no se había visto en otros tiempos".

"No vamos a cometer ninguna violación a los derechos humanos, por encima de lo material", dijo.

Finalmente anunció que su administración actuará "con prudencia aunque se tenga el corazón caliente, con la cabeza fría", dado que las amenazas de Trump ocurren en el marco de una campaña electoral en EEUU hacia las elecciones presidenciales de 2020.

La política migratoria que aplica el país latinoamericano contempla "ofrecer oportunidades de trabajo" a los migrantes,puntualizó.

El Gobierno de México y los países del triángulo del Norte Centroamericano (Guatemala, Honduras y El Salvador) lanzaron un plan de desarrollo integral para Centroamérica y el sureste mexicano con apoyo de la Comisión Económica para América Latina (Cepal), que el canciller Ebrard presentó la semana pasada en la Casa Blanca y en Berlín al Gobierno de Alemania.