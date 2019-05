Gobierno de Brasil afirma que PIB aumentará al aprobar reformas "serias"

"La gente tiene que entender que necesitamos las reformas justamente para retomar el crecimiento; no vamos a hacer trucos ni magia, vamos a hacer reformas serias, con fundamentos económicos", dijo el ministro en declaraciones a los medios, según recoge la Agencia Brasil.

Guedes asumió que el mercado financiero empezó el año con optimismo tras la elección de Jair Bolsonaro, pero que esa sensación se ha ido enfriando por la demora en aprobar la reforma del sistema de pensiones.

Guedes también dijo que la llegada de Bolsonaro al poder garantizó que Brasil no se convierta en Venezuela, pero aún no garantiza que no siga los pasos de Argentina.

"El Gobierno Kirchner quebró la economía, el Gobierno Macri entró y no hizo las reformas con la profundidad necesaria", afirmó.

En el primer trimestre de 2019, el PIB brasileño retrocedió un 0,2% en comparación con el cuarto trimestre de 2018, según informó este jueves el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE).

Fue el primer resultado negativo en esa comparación desde el cuarto trimestre de 2016 (-0,6%), y si la caída se confirma en el segundo trimestre del año Brasil habrá entrado técnicamente en recesión de nuevo.

A pesar de que el ministro considera prioritaria la aprobación de reformas, aseguró que en un plazo de un mes podría anunciar medidas para estimular la economía, como dar acceso a cuentas bloqueadas para facilitar el consumo.