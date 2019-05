Dan de baja a la policía que agredió a una fotógrafa durante manifestaciones en Chile

El ministro del Interior de Chile, Andrés Chadwick, confirmó la decisión de dar de baja a la funcionaria de las Fuerzas Especiales que agredió con una bomba lacrimógena a la fotógrafa Javiera Godoy mientras ella ya estaba detenida por otros carabineros.

"Una mujer Carabinero me agarra del pelo, me empieza a agredir con una bomba lacrimógena en el cráneo, en diferentes partes de la cabeza, me tira las orejas, me saca los aros y me golpea reiteradas veces", relató la joven después del ocurrido, que se dio en el marco de una manifestación de un grupo de estudiantes en el Instituto Nacional de Chile.

Chadwick detalló que las autoridades esperan ahora un sumario administrativo de lo ocurrido y que "se haga la investigación hasta que se determine si hubo o no una responsabilidad en el procedimiento".

