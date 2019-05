López Obrador instruye "no dar impunidad a nadie" en casos de corrupción

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) —El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, instruyó a "no dar impunidad a nadie" tras una orden judicial de arresto contra el exdirector de la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya, acusado de comprar con sobreprecio una planta de fertilizantes a la empresa Altos Hornos de México SA (AHMSA).

"La instrucción que tienen los servidores públicos del Ejecutivo, [pues] no olvidemos que la Fiscalía es una entidad autónoma, la instrucción es no tapar nada, no actuar dando protección o impunidad a nadie", dijo el mandatario este 29 de mayo al confirmar las órdenes de arresto contra Lozoya y contra el presidente del consejo de administración de AHMSA, quien fue detenido en España, el martes 28 de mayo.

© REUTERS / Edgard Garrido López Obrador encara su promesa de combatir la corrupción en México

Acerca de las órdenes de aprehensión que se han girado por la Fiscalía General de la República (PGR, autónoma), el mandatario explicó que "se trata de asuntos que estaban en curso" antes de su mandato.

"Dijimos que no íbamos a detener ningún proceso que si bien es cierto buscábamos lo que se conoce como 'punto final' y ver hacia adelante, tampoco podíamos cancelar procesos ya iniciados", señaló.

Las órdenes de arresto emitidas por un juez federal son "un asunto que fue denunciado desde el Gobierno anterior (de Enrique Peña Nieto 2012-2018), lo conocemos bien, el tema fue la compra de una planta de fertilizantes", confirmó el titular del Poder Ejecutivo.

En una larga reseña del caso, López Obrador recodó que "en el periodo neoliberal se privatizaron las plantas para producir fertilizantes, en el mismo periodo se estatizaron"

© REUTERS / Ginnette Riquelme México pierde casi 10% del PIB por corrupción

En el caso de fábrica de marras, "la vendieron (a particulares) la remataron y luego la compraron", dijo el jefe de Estado en su conferencia de prensa diaria.

En la recompra de la planta Agro Nitrogenados, enclavada en el norteño estado de Coahuila, "se cometió, como indican todas la pruebas, aunque la autoridad competente es la que lo va a decidir (…), existe la presunción de que se pagó un sobreprecio".

El presidente recordó que cuando se privatizó la fábrica de fertilizantes, hace 20 años, estaba trabajando normalmente.

"Luego se paró la planta y casi se volvió chatarra y (los directivos de Pemex en la administración de Lozoya) deciden comprara, como si estuviese la planta en operación, y se pagaron cerca de 500 millones de dólares, por una planta parada arrumbada, sin funciones", puntualizó.

Pemex compró la empresa de fertilizantes a la empresa Ahmsa, en unos 275 millones de dólares en 2014, y luego la petrolera invirtió en su restauración,"hablamos de 800 a 1.000 millones de dólares", afirmó López Obrador en la conferencia.

Además del caso de la operación con sobreprecio el presidente de Ahmsa, Alonso Ancira Elizondo, fue detenido por agentes de Interpol por su vinculación con pagos ilegales que hizo la compañía brasileña Odebrecht a las cuentas del exdirector de Pemex, Lozoya.