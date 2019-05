Legislador: la oposición venezolana debe pedir en Noruega que EEUU ponga fin a las sanciones

"Como una democracia asediada y estrangulada económicamente lo primero es que ellos (opositores), que pidieron las sanciones, soliciten al Gobierno estadounidense que cesen las sanciones ilegales e inmorales que están implementando contra el pueblo venezolano", expresó el asambleísta.

El 27 de mayo, las delegaciones del Gobierno y de la oposición viajaron por segunda vez a Oslo, para un acercamiento entre las partes.

En ese sentido, Ortega, presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales de la Constituyente, consideró que debe existir también un diálogo con el Gobierno de EEUU, pues a su juicio, éste es el que da las instrucciones a los dirigentes opositores del país caribeño.

"Hasta que no haya un diálogo directo con el Gobierno norteamericano todo siempre va a naufragar, porque son estos los que toman la decisión por esos líderes venezolanos de la oposición, que no tienen soberanía, que no tienen criterio propio, sino que ellos dependen de lo que diga el Gobierno estadounidense", sostuvo.

El 25 de mayo, el presidente Nicolás Maduro destacó la participación del Gobierno de Noruega por lograr la estabilidad política de la nación sudamericana, a través de los diálogos entre ambos sectores.

"Agradezco al Gobierno de Noruega por sus esfuerzos para avanzar en los diálogos por la Paz y la estabilidad de Venezuela; sale hacia Oslo nuestra delegación con buena disposición para trabajar la agenda integral acordada y avanzar en la construcción de buenos acuerdos", señaló el mandatario en Twitter.

Las delegaciones se habían reunido en Oslo hace dos semanas, y en ese entonces el Jefe de Estado aseguró en cadena de radio y televisión que los diálogos habían comenzado con "buen pie".

Por el Gobierno asisten el canciller Jorge Arreaza; el ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, y el Gobernador del estado Miranda (norte), Héctor Rodríguez.

© REUTERS / Manaure Quintero Guaidó concretó su maniobra para apropiarse de otra empresa estatal venezolana

La delegación de la oposición está integrada por el vicepresidente del Parlamento, Stalin González; por Fernando Martínez Mottola, quien fuera ministro de Transporte y Comunicaciones durante 1991 y 1992, en el Gobierno de Carlos Andrés Pérez; por el dirigente Gerardo Blyde, y por el exrector del Consejo Nacional Electoral, Vicente Díaz.

"El diálogo político es una regla de oro de la democracia; eso permite la convivencia política entre los diferentes actores, en el marco de la constitución y la ley (para) que puedan ponerse de acuerdo para la lucha política", precisó Ortega.

El asambleísta manifestó además que el único tema electoral que se podría abordar en Oslo es el adelanto de los comicios de la Asamblea Nacional (parlamento unicameral), de mayoría opositora, debido a que es el único poder que no ha sido renovado.

Además: Vicepresidenta venezolana: "robo" de Citgo que hizo EEUU causó muerte de niños

"Ellos (la oposición) han planteado por todas las vías elecciones, pero yo entiendo que el único organismo que está por vencerse el período es la Asamblea Nacional; si podemos acordar que esta elección pueda ser adelantada estaríamos hablando de elecciones, por lo demás la Constitución marca el período para cada órgano del poder público", acotó.

El 20 de mayo Maduro propuso adelantar los comicios de la Asamblea Nacional, previstos originalmente para finales de 2020.

© AFP 2019 / Saul Loeb Cámara baja de EEUU aprueba la ley para "combatir influencia de Rusia en Venezuela"

Por su parte, el opositor Juan Guaidó, autoproclamado "presidente encargado" del país, señaló el domingo que la reunión entre sus representantes y los del Gobierno obedece a una invitación del Ejecutivo de Noruega y no a un diálogo político.

Desde que comenzó la última crisis el pasado mes de enero, este es el primer acercamiento entre las partes que se ha hecho público, pero se desconocen detalles de la reunión.

Los últimos meses en Venezuela han estado marcados por movilizaciones a favor y en contra de la oposición, el aumento de presión internacional contra el presidente Maduro, un intento fallido de golpe de Estado apoyado por un pequeño grupo de militares, y la detención y posteriores investigaciones judiciales contra parlamentarios por supuestamente haber participado del intento de derrocar al mandatario.

Más aquí: Cómo está matando gente el bloqueo a Venezuela (aunque no te lo quieran contar)