López Obrador acepta la renuncia de integrante de gabinete por demorar vuelo comercial

"No tenemos derecho a fallar, si no se tiene autoridad moral no se tiene autoridad política, y no se puede autorizar el cambio", dijo el titular del Poder Ejecutivo en su conferencia de prensa diaria.

López Obrador relató que fue la misma integrante de su gabinete quien lo llamó el 25 de mayo para contarle el incidente y presentar su carta de renuncia.

"Ella me habló, me comentó que había cometido un error, que estaba apenada y ponía a disposición su renuncia para no afectar al movimiento", que encabeza el mandatario.

Para el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena, izquierda) "el escudo es la autoridad moral y la congruencia, si no se tienen, los conservadores nos avasallan, la autoridad moral permite resistir y llevar a cabo la transformación", dijo López Obrador.

El presidente enfatizó que los funcionarios públicos "tenemos que actuar con mucha rectitud, mostrar la diferencia en todo, nada de prepotencia".

"Quiero mucho a Josefa, es una mujer de muy buenos sentimientos, cometió un error, como todos cometemos errores, y no se podía pasar este asunto", puntualizó.

Finalmente, el jefe de Estado comentó que en gobiernos anteriores "se desviaban los aviones, usaban los helicópteros para ir a jugar golf, o el presidente viajaba en un avión de lujo, un palacio para los cielos en un país con tanta desigualdad".

En su carta de renuncia, la funcionaria reconoce que al comenzar una gira de trabajo "causé un retraso a los pasajeros que viajaban en el avión y su tripulación, no hay justificación".

González Blanco expone que "la verdadera transformación de México exige total congruencia con los valores de equidad y justicia".

"Nadie debe tener privilegios y el beneficio de uno, así sea para cumplir con sus funciones", dice la misiva de renuncia.

La carta fue presentada luego de que pasajeros del vuelo difundieron el 25 de mayo la versión del retraso de 38 minutos del vuelo comercial que viajaba desde la ciudad fronteriza con EEUU hacia la capital, criticando el "desplante".

Te puede interesar: Un nuevo sexenio, una nueva era para México

Algunos pasajeros difundieron en las redes sociales que el capitán del vuelo de Aeroméxico AM 198 anunció por la bocina de la aeronave se había demorado la salida del vuelo "por una llamada de la presidencia".

Sin embargo, en su cuenta de Twitter, González Blanco se responsabilizó de lo sucedido.

"No hubo orden presidencial para retrasar la salida del avión; soy la única responsable de lo sucedido, presidencia jamás intervino", escribió la renunciante.

PD. No hubo orden presidencial para retrasar la salida del avión; soy la única responsable de lo sucedido. Presidencia jamás intervino. — Josefa Gonzalez Blanco Ortiz Mena (@Josefa_GBOM) May 25, 2019

​López Obrador designó al académico Víctor Manuel Toledo como nuevo titular de Medio Ambiente, doctorado en Ecología con una larga experiencia en el movimiento ambientalista.