Cancillería ecuatoriana asegura que avisó a defensa de Assange sobre incautación de bienes

"Luego de obtener la orden del juez competente, la Fiscalía General del Ecuador notificó al procurador legal designado por el señor Julian Assange, siguiendo los procedimientos legales aplicables y con la debida anticipación, acerca de la incautación de sus pertenencias, así como la fecha en la que se iba a practicar la referida diligencia en Londres; la defensa del señor Assange no concurrió a la diligencia", afirmó la Cancillería en un comunicado.

© AP Photo / J. David Ake Departamento de Justicia de EEUU anuncia 17 nuevos cargos contra Julian Assange

Carlos Poveda, abogado de Assange, dijo a Sputnik que no hay pruebas de que las autoridades no hayan entrado a la habitación de Assange desde el 11 de abril, fecha en que fue detenido por la policía británica.

Asimismo, señaló que la defensa desconoce los detalles del allanamiento del lunes en la embajada donde estuvo Assange, ya que las autoridades no ingresaron por la puerta delantera.

Poveda insistió en la idea de que ningún integrante de la defensa de Assange estaba en la embajada, por lo que existe un "número grande de arbitrariedades".

Más: "Es un día negro para la libertad de la prensa": Snowden comenta el arresto de Assange

"Nosotros no sabemos si entraron o no desde el 11 de abril a la habitación; pedimos que nos exhiban los videos (…) podrían haber implantado documentos, en fin, lo que quieran (…) No podemos tener ninguna certeza porque lo mínimo que deberían haber hecho es allanar cuando estuviera la contraparte; están solos ahí adentro", agregó.

© AFP 2019 / Fabrice Coffrini WikiLeaks: acusación de EEUU contra Assange marca el fin de la libertad de prensa

La cancillería informó el jueves que los bienes incautados serán enviados a Ecuador, a la sede de la Fiscalía General del Estado, en cadena de custodia, a fin de continuar con los procedimientos legales correspondientes.

En 2012, Assange se refugió en la embajada ecuatoriana en Londres tras perder todas las apelaciones contra la extradición que Reino Unido se aprestaba a cumplir accediendo al pedido de la Fiscalía sueca que lo requería para investigarlo por presuntos delitos sexuales.

Assange fue arrestado en Londres el 11 de abril pasado, después de que Ecuador revocara su estatus de asilo.

Luego fue condenado a 50 semanas de cárcel por violar sus condiciones de libertad en 2012, cuando se refugió en la embajada.

Además: Surge un medio alternativo digital enfocado en Julian Assange

El jueves, el Departamento de Justicia de EEUU anunció que acusó a Assange de 17 cargos adicionales, incluyendo conspiración para obtener, recibir y divulgar información de defensa nacional, así como para cometer intrusiones informáticas, cuyas condenas suman 175 años de prisión.