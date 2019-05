Venezolanos con incertidumbre ante plan de abandonar Visa y MasterCard como medios de pago

"Me dio la sensación de que se viene algo fuerte con las sanciones (de EEUU), que no vamos a poder usar las tarjetas de débito y crédito en algún momento y que el Gobierno se está preparando para eso. Me produce angustia que cree algo que luego no funcione bien y suframos más para pagar, espero que no", dijo a Sputnik el estudiante de informática Alejandro Pinto, de 23 años.

El Banco Central de Venezuela y Sudeban enviaron una circular conjunta a todas las entidades bancarias el pasado 16 de mayo en la que se las insta a generar otra institución para cubrir el rol de estas compañías, ante las amenazas y recientes sanciones de Estados Unidos que inciden en algunos medios de pago, principalmente en los vinculados con las franquicias Visa, MasterCard y Maestro.

La circular informa que primero deberá comenzar a funcionar la plataforma con las tarjetas de débito, antes del 30 de noviembre, y luego se implementará un sistema para procesar operaciones con tarjetas de crédito que tendrá de plazo hasta el 30 de enero de 2020.

"Si Estados Unidos bloquea Visa y MasterCard estaríamos viviendo un absoluto bloqueo, y veo difícil que funcione con los antecedentes de las cosas que se han implementado y no funcionan; el tema financiero es un asunto de confianza y si se vienen empleando algunas medidas económicas que no han sido efectivas y eficientes, yo pienso por qué esta sí lo será", se cuestionó Reinaldo Rojas, de 36 años.

El economista Tony Boza, conductor del programa Boza con Valdez, se mostró optimista y aseguró que otros países ya han logrado crear plataformas alternas de pago para enfrentar el bloqueo de Estados Unidos.

Boza puso de ejemplo a Rusia, a la que en 2014 se le impidió utilizar el código Swift (siglas en inglés de Sociedad para las Comunicaciones Interbancarias y Financieras Mundiales) para sus transacciones bancarias y lo sustituyó por SPFS (Sistema de Transferencia de Comunicaciones Financieras).

