El presidente de Ecuador sustituirá a dos ministros en las próximas horas

"Va a haber algunos ministros que se van a sustituir; no son los de gran peso por lo que no va a ser un movimiento drástico en el gabinete (...) se van a dar cambios en el sector social y en cultura", dijo la fuente consultada a esta agencia.

Asimismo, señaló que Moreno está manejando este tema "con muchísima confidencialidad", y remarcó que los cambios planteados por el presidente no van a ser "tan significativos como la gente esperaba o pensaba".

La fuente indicó además que estas modificaciones se darán a conocer en la noche de este 23 de mayo o en la mañana del viernes en la Asamblea Nacional (parlamento).

Por otra parte, negó que se fuera a cambiar la mitad del gabinete, como algunos medios han señalado.

"No hay que dramatizar, esto es como un equipo de fútbol; vas encontrando en cada momento qué es lo que se necesita tener (...) Los ministros que salen ahora no se van porque no hayan hecho una gestión adecuada, todo lo contrario: incluso habían algunos que aportaron mucho más de lo que se esperaban; salen porque ya han terminado un proceso", agregó.

Se ha hecho una evaluación de estos dos años de gestión; lo que se pretende con estos cambios es ser más "efectivos", sostuvo la fuente.

Dijo además que el Gobierno ha finalizado una etapa en la que se buscaba "recuperar la democracia y estabilizar al Estado".

"Ahora hay otras prioridades, hay una necesidad de gobernar más cercanos a la gente y eso siempre requiere ajustes", agregó.

El 23 de noviembre del año pasado, el presidente solicitó la renuncia a todo su gabinete ministerial y en diciembre eximió de sus funciones a la exvicepresidenta María Alejandra Vicuña, quien es objeto de una investigación en un caso de supuesto cobro irregular de aportes para su partido.

Antes del Gobierno de Moreno, en Ecuador era tradición que los ministros y altos funcionarios presentaran su renuncia para darle al presidente la oportunidad de renovar el gabinete.