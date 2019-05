El petro, convertido en una opción de ahorro para los jubilados en Venezuela

"Lo veo bien, comencé en diciembre con 1.800 bolívares (equivalentes a 2,9 dólares, de acuerdo a la tasa oficial, que se ubicaba entonces en 638 bolívares por dólar) y ya tengo 40.000 bolívares (7,3 dólares, según la tasa actual que es de 5.545 bolívares); pensé en retirarlo pero mejor lo dejaré hasta diciembre, y paso un poco más a petro para tener más ahorrado", dijo Fernando Martínez, de 61 años.

Otros jubilados en cambio, comentaron a esta agencia que desconfían del sistema de petros porque desconocen la tecnología que lo rodea.

"No me inspira confianza porque no conozco el sistema, entonces prefiero retirar mi dinero del banco cada vez que me depositan la pensión", dijo Andrés Millán, habitante de Maiquetía, en el estado Vargas (norte).

Un petro tiene un valor de 80.000 bolívares, de acuerdo a la tasa fijada por el Banco Central de Venezuela, y está respaldado en reservas naturales como petróleo (50%), oro (20%) y diamantes (10%).

El ahorro en petros se realiza a través del carné de la patria (documento de identificación por medio del cual el Gobierno asigna bonos), y a su vez el usuario debe ingresar al portal patria.org.ve, donde realiza la transferencia para convertir los bolívares en esa criptomoneda.

A sus 61 años, Eury Magallanes, desconoce qué es una criptomoneda y tampoco está familiarizada con las computadoras, por lo que delega en sus hijos todo el proceso.

© Sputnik / Esther Yáñez Illescas Venezuela y las criptomonedas: alternativas de un país ante la guerra económica (fotos)

"Mis hijos son los que se meten en la página y revisan, ellos son los que se encargan porque yo no sé manejarlo y todo eso se hace por internet", comentó.

Ana Delgado, de 57 años, empezó a ahorrar hace cinco meses, pues considera que es una forma de resguardar su dinero para el futuro.

"Comencé en diciembre y cada vez que me depositan la pensión transfiero algo más para tenerlo en petro, es una forma de ahorro, es algo como para el mañana, lo pienso dejar ahí a menos que lo necesite y lo transfiera a la cuenta mía, creo que es una política acertada de este Gobierno", dijo.

En cambio, Isberia Peña, de 59 años, sostuvo que la inflación no le permite ahorrar en bolívares ni en petros.

"Ahorrar ahorita es complicado como está la situación del país, más la inflación, si ahorras algo de dinero cuando lo sacas para comprar algo, ya no tiene el mismo valor por la que inflación se lo comió", dijo.

Medio de pago

El economista Tony Boza reclama que el Gobierno agilice el sistema para que las personas puedan comprar en comercios y pagar en petros.

"¿Qué es lo que nosotros pensamos que falta? que el petro se convierta en medio de pago, que yo pueda utilizar el petro en una compra "on line", en un establecimiento físico, porque el que acepte petro sabe que lo puede convertir en divisas o lo puede convertir en bolívares", dijo Boza a Sputnik.

Boza, conductor del programa Boza con Valdez que transmite la estatal Venezolana de Televisión, explicó que desde el 20 de agosto de 2018, el petro es usado como unidad de cuenta (unidad monetaria de existencia no física) para el pago de impuestos, multas, aranceles y tasas.

© AFP 2019 / Federico Parra El petro, el arma venezolana contra la "dominación y subyugación" de EEUU

Además, también se emplea como reserva de valor, debido a que los ciudadanos pueden ahorrar en esa criptomoneda, cuyo recurso no debería recibir impacto por la inflación.

"El petro no se devalúa porque está expresado en un barril de petróleo, el petro modifica su valor solo si el barril de petróleo modifica su valor", explicó.

El petro surgió a finales de 2017, como un plan del Gobierno del presidente Nicolás Maduro para evadir las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos.

Un decreto del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prohíbe su compra a cualquier empresa o persona de ese país.

Más aquí: El Banco Mundial estima un rápido agravamiento de la crisis económica en Venezuela

El Fondo Monetario Internacional estima que Venezuela podría cerrar este año con una inflación de 10.000.000% y una contracción del Producto Interno Bruto de 25%.