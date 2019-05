La Corte Suprema de Justicia de Colombia acepta renuncia del fiscal general por caso Santrich

"La Corte Suprema de Justicia acepta las renuncias del fiscal Néstor Humberto Martínez Neira y de la magistrada Margarita Cabello Blanco; la Sala Plena pide terna al presidente Iván Duque para proceder a elegir nuevo jefe de la Fiscalía", indicó la Corte a través de la red social Twitter.

@CorteSupremaJ acepta las renuncias del fiscal Néstor Humberto Martínez Neira y la magistrada Margarita Cabello Blanco. #SalaPlena pide terna a @infopresidencia @IvanDuque para proceder a elegir nuevo jefe de @FiscaliaCol — Corte Suprema de Jus (@CorteSupremaJ) 21 мая 2019 г.

​Martínez presentó su renuncia el 15 de mayo, luego de que la Jurisdicción Especial de Paz (JEP, tribunal de paz) anunció que decidió no avalar la extradición a EEUU de Seuxis Paucias Hernández Solarte, conocido como 'Jesús Santrich', líder de la disuelta guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

© REUTERS / Luisa Gonzalez La Corte Suprema de Justicia de Colombia deberá decidir jurisdicción en caso de 'Santrich'

Martínez dijo, en una declaración en directo a la prensa difundida por su despacho, que "este desafío al orden jurídico no puede ser refrendado por el suscrito, mi conciencia y mi devoción por el Estado de Derecho me lo impiden; por ello he presentado renuncia irrevocable al cargo de fiscal general de la nación".

Cabello presentó su renuncia como magistrada al día siguiente, luego de que Duque la nombró ministra de Justicia en reemplazo de Gloria María Borrero, quien era cuestionada por varios sectores políticos, entre ellos el partido de Gobierno, el derechista Centro Democrático, por su "pasividad" al frente de esa cartera de Estado.

A su turno, y tras conocerse la renuncia de Martínez, la vicefiscal María Paulina Riveros también presentó su dimisión.

Por esa razón, el fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Fabio Espitia, fue designado como fiscal general encargado mientras se elige uno nuevo de la terna que presente el presidente.

Quien resulte elegido solo podrá ocupar el cargo por un año, ya que en julio de 2020 vence el periodo que mantenía Martínez, por lo que entonces la Presidencia deberá presentar otra terna de la cual se escogerá al nuevo Fiscal General para un periodo de cuatro años.

Las renuncias generaron una crisis institucional en el país derivada del caso Santrich, quien es señalado por la Fiscalía de Colombia y la justicia de EEUU de un supuesto acuerdo con el Cartel de Sinaloa (México) para exportar 10 toneladas de cocaína hacia EEUU por unos 15 millones de dólares y que luego se venderían al detalle por hasta 300 millones de dólares en el mercado de destino.

© REUTERS / Luisa Gonzalez Exjefe negociador de paz de FARC: fue un error dejar las armas

Los presuntos delitos habrían ocurrido entre junio de 2017 y abril de 2018, después de la firma del Acuerdo Final de Paz (suscrito entre el Gobierno y las FARC en noviembre de 2016), por lo que no estaban comprendidos en los hechos contemplados por la justicia transicional de la JEP y darían paso a su extradición.

La negativa de la JEP de extraditar al exguerrillero ha generado una tensión política interna que puede escalar a relaciones diplomáticas con EEUU, ya que existe un tratado de extradición entre ambos países que el tribunal de paz desconoció en su fallo.

