Expresidenta argentina califica de persecución el juicio en su contra

La exmandataria ingresó al edificio de tribunales a las 11.37 hora local (14. 37 GMT) mientras un grupo de simpatizantes que esperaba en las inmediaciones saludó su llegada.

"En unas horas comenzará en [los tribunales federales de la avenida porteña] Comodoro Py un juicio oral al que jamás debí haber sido citada. Se trata de un nuevo acto de persecución con un único objetivo: colocar a una expresidenta opositora a este Gobierno en el banquillo de los acusados en plena campaña presidencial" escribió en su cuenta de la red social Twitter.

​La exmandataria comparece este 21 de mayo ante el Tribunal Oral Federal 2 de Buenos Aires, cuando faltan cinco meses para las elecciones presidenciales.

"Igualmente, una vez más y como siempre lo he hecho, volveré a ir. Sí… pese a todo volveré a ir. No como otros, que desde Comodoro Py acusan y piden detenciones a mansalva y cuando los pescan in fraganti no respetan las citaciones judiciales porque dicen que no tienen garantías", señaló.

El juicio se desarrollará en la sala AMIA, el espacio de audiencias más grande del edificio de los tribunales nombrado así porque allí se realizaron juicios relacionados con el atentado de 1994 contra la Asociación Mutual Israelita Argentina.

En las inmediaciones se desplegará un operativo de seguridad para el que se ha pedido el refuerzo de unos 70 agentes de la Policía Federal.

Otras dos fuerzas federales, Prefectura y Gendarmería, custodiarán las afueras del edificio, en donde se controlarán de manera exhaustiva los ingresos y salidas de personas.

En total son 13 los acusados por el supuesto direccionamiento de 51 proyectos de obras viales en beneficio del empresario Lázaro Báez, dueño de la empresa Austral Construcciones, detenido en 2016.

"Jamás tomé intervención alguna en los expedientes administrativos que se realizaron por cada una de estas obras. Entre la Presidencia de la Nación y las obras denunciadas existen doce instancias administrativas de carácter nacional y provincial", escribió la expresidenta.

En plena campaña hacia las elecciones del próximo 27 de octubre, se baraja la posibilidad de que la expresidenta esté acompañada por el precandidato presidencial de la fórmula electoral que la senadora pretende integrar como vicepresidenta , Alberto Fernández, quien será uno de los testigos del juicio, por lo que no podrá presenciar la sesión de este 21 de mayo.

En el primer día del juicio se leerán los cargos contra los acusados y el requerimiento de elevación a juicio, que fueron formulados por el juez federal Julián Ercolini, instructor del caso, en base a las investigaciones del fiscal Gerardo Pollicita.