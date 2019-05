Partido Aprista Peruano anuncia congreso para buscar liderazgo tras muerte de Alan García

"Vamos a apostar, en un nuevo congreso partidario en octubre, a generar un liderazgo en equipo, un liderazgo funcional que forme parte de nuevas estrategias, de nuevas ideas para el PAP, pero no un liderazgo del corte de Alan (García), pues ello es imposible", comentó para Sputnik Álvaro Quispe, secretario nacional de Formación Política del Comité Ejecutivo Nacional del partido.

Tras la muerte del fundador del PAP, Víctor Raúl Haya de la Torre en 1979, García tomó el protagonismo, que en palabras de Quispe fue "avasallador" en el partido hasta su suicidio el 17 de abril pasado.

El expresidente se quitó la vida momentos antes de ser detenido por la justicia peruana por investigaciones de corrupción en el caso de la constructora brasileña, Odebrecht.

El PAP es el partido peruano de mayor antigüedad y el único que accedió al poder en mandatos completos en dos ocasiones de la mano de García.

Sin embargo, su muerte planteó la interrogante sobre la factibilidad de un futuro para una agrupación signada por una imagen tan arraigada y poderosa como la del exmandatario.

"Alan García no tiene sustituto, no hay quien lo reemplace en el partido, tampoco hay una figura de esa dimensión en Perú o incluso en América Latina. No pensamos estar a la búsqueda de un "nuevo Alan" porque eso no va a pasar", indica el militante.

Quispe, como una de las figuras jóvenes del PAP, apunta a la necesidad de su agrupación por desarrollar un "liderazgo en equipo", y de desistir en la búsqueda de un nuevo líder histórico que le dé viabilidad a la agrupación a futuro.

Para tentar una nueva estrategia que revitalice al partido, el secretario nacional señala que es prioritario para su futuro "plantear un programa político y de gestión al país, y luego hacer una reingeniería en nuestra propia organización", algo que será un tema de discusión capital en el próximo congreso de octubre.

En las últimas elecciones presidenciales de 2016, el PAP se alió con el Partido Popular Cristiano (centroderecha) en la coalición Alianza Popular para tentar el Gobierno con Alan García como candidato.

En dicho proceso, García obtuvo la más baja votación en su carrera política con 5,83% de las preferencias ciudadanas.

García era considerado por la opinión pública como el segundo político más corrupto de Perú, según un sondeo de octubre de 2018 de la consultora Datum y eso marcó un descrédito en el PAP.

Álvaro Quispe manifiesta que "reconoce" el mal momento por el que pasa su agrupación.

Sin embargo, atribuye este fenómeno a causas ajenas o a la distracción que ha provocado la defensa del PAP de sus enemigos en desmedro de su actividad estrictamente partidaria.

"En estos últimos años, por una avalancha de denuncias, de acusaciones de enemigos, el partido no se ha afiatado en poder desarrollar su propia actividad política partidaria. Al contrario, nos hemos convertido en defensores contra la persecución de nuestro líder (García) y de otros líderes más. Hemos estado muy concentrados en ello", sostiene el militante.

El PAP, indica Quispe, tiene un futuro más allá de Alan García porque "existe una estructura partidaria y una mística" que no tienen otras agrupaciones.

Ambas ventajas de la agrupación serán claves para ser repotenciadas con miras a tomar una nueva dirección o, eventualmente, tentar la posibilidad de ser gobierno por tercera vez.

Sin embargo, Quispe reconoce que será difícil hallar un tentativo candidato "porque no hay una persona de la dimensión de Alan".

Lo que tiene claro el militante es que en el próximo congreso y demás coordinaciones a futuro, el PAP buscará "amalgamar una mixtura de gente joven, líderes antiguos, líderes locales y nacionales" para ser una alternativa política a futuro.