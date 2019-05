Seguidores de Maduro respaldan extensión del mandato de la Constituyente

"Eso es una buena noticia, porque tendremos revolución para rato; yo confío que para 2020 tendremos la Constitución que merecemos todos los venezolanos y permitirá seguir profundizando el legado del comandante Hugo Chávez (1954 – 2013)", señaló a esta agencia José León, de 50 años, miembro de las milicias (grupos de civiles con entrenamiento militar).

Por su parte, Laury Fuentes, de 62 años, destacó que la Constituyente ha permitido que "el país no se paralice", pese a la sentencia de desacato que pesa contra la Asamblea Nacional (parlamento unicameral).

"Si no tuviéramos la Constituyente el país estuviese paralizado, porque la Asamblea Nacional no trabaja, no hace nada, solo busca sacar a Maduro; por eso sí, yo estoy de acuerdo con que se alargue su tiempo", apuntó.

A mediados de 2016 la Asamblea Nacional de Venezuela, de mayoría opositora, fue declarada en desacato por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) por desconocer las sentencias del órgano judicial, por lo que todas sus acciones son consideras como nulas e írritas.

Desde entonces, la Constituyente y el TSJ han asumido la mayoría de las potestades del órgano legislativo.

El 1 mayo de 2017, el presidente Maduro convocó a la ANC para redactar una nueva Constitución.

El Consejo Nacional Electoral fijo las elecciones de los constituyentes para el 30 de julio de 2017.

Esa elección, que la oposición consideró ilegítima, pues el pueblo no fue consultado previamente sobre la conveniencia de establecer una nueva ANC, contó con una participación de 41 por ciento de los habilitados para votar.

Los más de 540 miembros de la ANC son oficialistas.

La ANC, pese a que lleva casi dos años de funcionamiento, no ha presentado todavía el proyecto de la nueva Constitución; se ignora en qué estado se encuentran sus trabajos.

Sin embargo, el constituyente Hermann Escarrá aseguró durante su discurso que todo estaba listo para comenzar el debate de lo que será la nueva Carta Magna.