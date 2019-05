Una rusa recibe por primera vez el Premio Nacional de la Mujer de México

Nepomniashaya, que preside la Fundación Ruso-Mexicana para la Promoción Cultural P.I. Tchaikovsky, compartió sus impresiones con Sputnik tras haber recibido el galardón.

"Me condecoraron por la actividad pública, me he convertido en la primera rusa en esta categoría", comentó.

El premio es otorgado por la Cámara Nacional de la Mujer (Canadem) de México.

"Estoy sorprendida por el premio, porque hago este trabajo desde hace mucho tiempo, de manera constante. Para mí, este premio significa que no solo me he beneficiado, sino he beneficiado también a México y Rusia", expresó la cantante.

Nepomniashaya relató que se encarga de proyectos conjuntos ruso-mexicanos desde 2014.

"Actuamos a menudo en el Castillo de Chapultepec (Ciudad de México), allí se cantan las arias de Oneguin (de la ópera de Piotr Ilich Tchaikovsky 'Eugenio Oneguin') y Godunov (de la ópera de Modest Músorgski 'Borís Godunov'), les afino a los cantantes la pronunciación en ruso", indicó.

La Fundación Cultural Tchaikovsky, fundada en 2014, realiza proyectos tanto en Rusia, como en México y se especializa en el ámbito musical y, en particular, el de la ópera.

La fundación ya había organizado una serie de conciertos en los recintos más importantes en México como el Castillo de Chapultepec (Museo Nacional de Historia), el Museo Soumaya de la Fundación Carlos Slim, en el Teatro Reforma del IMSS, en la Radio Imer para el programa Conciertos Radiofónicos 94.5 FM, en la sala Carlos Chávez en la UNAM, entre otros, según el sitio web de la fundación.

Al mismo tiempo, presentó conciertos de artistas mexicanos en el Conservatorio de Moscú.