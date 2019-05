Pasajeros y pilotos afectados por sanciones de EEUU a vuelos con Venezuela

"Tenía previsto viajar en julio para Miami a visitar a mi hijo y el pasaje, que costaba entre 565 dólares y 740 dólares, ahora pasó a costar 1.819 dólares con escala en Panamá", explicó a esta agencia la frustrada viajera Sabina Cáceres.

Andreína Salazar, quien tiene previsto viajar el próximo 30 de mayo con su hijo de 11 meses, indicó a Sputnik que no entiende qué objetivo tiene la medida de Estados Unidos, "porque no está afectando al Gobierno sino a la gente".

"Tengo que pagar 75 dólares más para ir a Estados Unidos, porque salgo de aquí, de Venezuela, y hago escala en Santo Domingo; aparte de que pago 75 dólares, en vez de llevar dos maletas, puedo llevar una sola de 32 kilos, viajo con Laser, y me afecta porque es tiempo y dinero, porque si antes llegaba en tres horas, ahora voy a llegar en 14 horas", agregó.

Por su parte, Alberto, un piloto privado venezolano que prefirió no dar más detalles de su identificación, dijo a Sputnik, que para arribar a Estados Unidos los vuelos deben hacer primero escala en la isla caribeña de Aruba.

"Ahora para poder ir a Estados Unidos tenemos que hacer como si fuéramos a Aruba, es más tiempo y dinero, hay que hacer una escala en otro país, eso incrementa los costos operacionales de un vuelo, y sin saber qué medidas tomarán con los aviones YV (matrícula venezolana) al llegar allá a Estados Unidos", expuso.

Información que han recibido las aerolíneas privadas indica que los vuelos directos de Venezuela con matrícula YV y cualquier avión que salga parta de este país no podrán llegar a Estados Unidos.

El Departamento de Seguridad Interior de EEUU dijo el miércoles 15 que la decisión se tomó debido a la "continua inestabilidad política y al aumento de las tensiones" en el país latinoamericano.

Otro piloto comercial que pidió ser identificado como Enrique dijo a Sputnik que la medida preocupa a todo el sector, porque incrementa los tiempos y costos de los vuelos.

"Ya los vuelos han caído bastante y esto es otro golpe; por ejemplo, un vuelo que iba antes a Aruba el tiempo era de dos horas, equivalente a 2.000 dólares, ahora son seis horas, es decir 6.000 dólares, más los gastos de "handlings" (asistencia en tierra) en Colombia para ir a Aruba y de regreso a Venezuela, y ahora es lo mismo con Estados Unidos, eso aumenta todos los gastos, de combustible también", comentó.

Además, el piloto explicó a esta agencia que si bien Venezuela reabrió su frontera aérea y marítima con Aruba, ese país la mantiene cerrada.

El dueño de la empresa EnvíaloFácil, Gabriel Mijares, señaló a esta agencia que si bien la mayoría de los envíos se realizan por barco, la medida del Gobierno de EEUU afectará el servicio "puerta-puerta", que se emplea para despachar productos en un lapso de tiempo más corto.

El economista Luis Vicente León, director de la encuestadora venezolana Datanálisis, señaló que no comprende cuál es el objetivo de esta medida.

"No logro entender, más allá de si estoy o no de acuerdo… No logro entender su lógica teórica, porque en realidad ¿quién está haciendo vuelos directos entre Venezuela y Estados Unidos hoy? No están afectando al Gobierno ni a los corruptos; afectan a los pasajeros nacionales que no tienen visa y que no tienen sanción, que ahora tienen que hacer un viaje más largo y más costoso", dijo León a Sputnik.

El embajador permanente de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas, Samuel Moncada, aseguró el jueves que la medida podría tener como objetivo infundir miedo hacia Venezuela.

El diplomático aventuró que el objetivo podría ser que varios países se sumen a medidas similares con el argumento de que Venezuela no es segura.

Washington comunicó que la suspensión permanecerá vigente hasta que el secretario de Estado, Mike Pompeo, y el secretario interino de Seguridad Interior, Kevin McAleenan, decidan revertirla cuando las condiciones de Venezuela "sean seguras".