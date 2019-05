"Chile no estaba obligado a realizar consulta indígena para firmar TPP11"

SANTIAGO (Sputnik) — Chile no cometió ningún error al no realizar una consulta indígena para firmar el Acuerdo Transpacífico TPP11 porque no era su obligación hacerlo, dijo en entrevista con Sputnik el director general de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, Rodrigo Yáñez.