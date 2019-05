Venezuela, a través de los ojos de un europeo: "Un pequeño genocidio está ocurriendo"

El documentalista griego Aris Chatzistefanou fue a Caracas para averiguar personalmente si Venezuela está atravesando una crisis humanitaria. Las impresiones de su viaje las plasmó en el documental 'Make the Economy Scream' ('Haga que la economía grite').

Preparándose para el viaje, leyó que sería robado o atacado tan pronto como bajara del avión, que las estanterías de los supermercados estaban completamente vacías y que los venezolanos estaban comiendo perros y gatos. Sin embargo, el cuadro pintado por los principales medios de comunicación difería de lo que el director vio con sus propios ojos.

"Queríamos mostrar que la situación de verdad era complicada pero intentamos centrarnos en las razones detrás de este problema", explicó Chatzistefanou.

En su opinión, Maduro tiene alguna responsabilidad por la crisis porque cometió graves errores, pero sobre todo lo que pasa es consecuencia las sanciones estadounidense que no se mencionan en los grandes medios de comunicación internacionales.

¿Estantes vacíos?

Al llegar a Caracas, el cineasta vio "una ciudad bastante peligrosa, pero no más que, digamos, Río de Janeiro o partes de México, y he estado en la mayoría de los países latinoamericanos".

El segundo shock que experimentó fue cuando decidió tomar fotos de los estantes vacíos de la tienda, pensando que iría a la primera que encontrara, tomaría una foto rápida y ya, pero… no había estantes vacíos. Obviamente, había escasez de mercancías, pero no correspondía con lo que tanto se discutía.

"Entré en el segundo, el tercer supermercado, traté de cambiar de barrio pero no había estantes vacíos. Por supuesto, sí noté problemas, y fue entonces cuando empecé a darme cuenta de que no eran exactamente los problemas que nos habían presentado", siguió.

© Foto : Hector Teran Venezuela: resiliencia en tiempos de guerra no convencional

El director recuerda que hace dos o tres años sí había estantes vacíos en Venezuela, y para los medios de comunicación son una imagen atractiva. Por eso ahora, cuando las tiendas están llenas, los medios prefieren mostrar instantáneas viejas falsificando noticias en lugar de llegar al corazón del problema. Al analizar la situación a fondo "siempre puedes ver la responsabilidad de Estados Unidos en todas las etapas de la crisis económica".

Según Chatzistefanou, le costaba mostrar que el principal problema en el país era el dinero. Las transacciones comerciales no se realizan con efectivo porque con este nivel de inflación simplemente no tienen sentido. Por eso, se usa la tarjeta prepagada, sin la cual no se puede comprar ni una empanada de queso.

¿Quién tiene la culpa por las muertes en los hospitales?

El sistema de salud es uno de los principales problemas por la falta de medicamentos de la que Estados Unidos es directamente responsable. Miles de personas mueren a causa del embargo y las sanciones económicas. Recientemente, dos economistas, Mark Weisbrot y Jeffrey Sachs, publicaron un informe en el que se afirma que en el periodo 2017-2018, 40.000 personas han muerto a causa de las sanciones.

Los venezolanos ni siquiera pueden importar insulina y otros medicamentos básicos, porque los países vecinos no los venden, y esto les obliga a comprarlos en la India, China y otros países.

"Un pequeño genocidio está ocurriendo ahora en Venezuela", expresó el director.

© Sputnik / Sergey Mamontov "Es mejor ser pobre en Caracas que en Buenos Aires"

A su juicio, el término 'crisis humanitaria' es utilizado por quienes quieren lograr las condiciones para la 'intervención humanitaria' y explicarlo todo con la llamada 'responsabilidad de proteger', un fenómeno nuevo en el derecho internacional. "No puede haber ninguna 'responsabilidad' que obligue a un país a invadir otro país", afirma el griego.

También destacó que el volumen de la asistencia humanitaria ofrecida por EEUU era minúsculo. Se trataba de alrededor de 20 millones de dólares mientras que el déficit de la economía nacional es definitivamente superior a 7.000 millones de dólares. "Eso es como si hubieras perdido una mano y te dieran aspirina para curarte", comparó.

EEUU fracasa y se enfada cada vez más

Respecto al mecanismo de producción de las noticias falsas, Chatzistefanou menciona la propaganda por parte de la oposición de derecha en internet como su fuente principal. Esta información la reciben los medios de comunicación internacionales y la reproducen con referencia a fuentes en el país.

Luego, la repiten los funcionarios estadounidenses con referencia a los medios de comunicación, y comienza un nuevo círculo. Después de todo esto, la oposición de derecha dice que "el presidente de Estados Unidos dice lo mismo que nosotros". De esta manera, hay un ciclo continuo de noticias falsas que se crean dentro del país y se reproducen en el exterior.

No obstante, Washington está perdiendo una batalla larga y dura: desde el 2002 no ha podido lograr un cambio de régimen en Cuba ni en Venezuela pese a todos sus esfuerzos. Por otro lado, como argumentó Noam Chomsky, un gran animal depredador como EEUU se vuelve más peligroso después de ser herido, y entonces puede dar pasos aún más toscos y peligrosos.

© AP Photo / Fernando Llano Con paz y comprensión: cómo Rusia hace morder el polvo a EEUU en Venezuela

EEUU todavía no puede conseguir que el Ejército lo apoye, por lo que es muy poco probable que gane en esta situación.

"De lo que estoy seguro es de que la oposición está demasiado fragmentada, no tiene un frente unido. Una parte bastante grande de la oposición de derecha nunca ha apoyado a Guaidó, y fue una sorpresa que se autoproclamara presidente. Además, se ha comprometido hasta el punto de perder cualquier valor", continuó el periodista griego.

En su opinión, una persona debe ser un mártir para tener valor para EEUU: debe ir a la cárcel o algo peor. Y de momento, no está cumpliendo su función ya que está andando por las calles de Caracas sin problema alguno.

"Llaman dictadura al sistema político de un país donde cualquiera puede tuitear criticando el Gobierno, decir lo que quiera, o reunir a 25 soldados y anunciar que se está produciendo una revolución", dijo Chatzistefanou.

¿Cuáles son las causas reales de crisis económica en Venezuela?

De acuerdo al cineasta, se trata del llamado 'síndrome holandés' que también afecta a Grecia y a otros países. Es un síndrome de dependencia de una sola fuente de ingresos que no provienen de la producción y que pueden destruir toda la economía.

© Sputnik / Mikhail Alaeddin Escenarios de guerra para Venezuela

Ha estado sucediendo en Venezuela desde las décadas de 1920-1930 cuando había mucho dinero por la venta de petróleo y ya no había razón para producir nada más, todo era importado, y eso significó un colapso total de todos los demás sectores de la economía. En Grecia, lo mismo pasó con el euro cuando se confió demasiado en el flujo de dinero barato desde Alemania.

"Francamente, no puedo entender cómo es posible resolver este problema cuando EEUU está bloqueando el mercado de la energía y cerrando la fuente de ingresos que es responsable por entre el 90% y el 95% del presupuesto de Venezuela. Lo único que le queda al país es contar con el apoyo de grandes potencias como China, Rusia e India", concluyó.