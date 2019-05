Maduro acusa a Trump de violar libertad de circulación al prohibir vuelos a Venezuela

"Se hicieron daños a sí mismos y le hacen daño a venezolanos que utilizan la libertad de circulación a través de los vuelos comerciales, atacó la libertad de circulación, usted señor Donald Trump (presidente de Estados Unidos) es un atacante de la libertad de circulación de los ciudadanos venezolanos y del mundo a través de los vuelos comerciales", añadió durante una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión.

El mandatario detalló que incluso se prohibió que los vuelos privados con matrícula de los aviones venezolanos vuelen desde desde cualquier lugar del mundo a Estados Unidos.

"No pueden volar los aviones privados (…) y les prohíben a los aviones de matricula estadounidense (…) viajar en cualquier condición a Venezuela, no pueden tocar territorio venezolano, Venezuela es como Marte, no sé", expresó.

Maduro consideró que esta decisión fue tomada "por frustración", luego de que el intento de golpe de Estado del pasado 30 de abril fracasó.

El Departamento de Transporte de EEUU ordenó este 15 de mayo la suspensión de todos los vuelos entre el país y Venezuela debido a razones de seguridad, dijo la secretaria de la entidad, Elaine Chao, en un comunicado.

"Coincido en que es de interés público una suspensión inmediata del transporte exterior entre aeropuertos de EEUU y venezolanos. Por consiguiente, en virtud de la sección 44907 (e), suspendo la facultad a todos los aviones de pasajeros nacionales y extranjeros para brindar transporte aéreo hacia o desde aeropuertos venezolanos", dice el texto.

La suspensión permanecerá vigente hasta que el secretario de Estado Mike Pompeo y el secretario interino de Seguridad Interior Kevin McAleenan decidan revertirla luego de que las condiciones en Venezuela sean seguras, dijo el DHS en un comunicado.

Chao dijo que McAleenan determinó que la situación en Venezuela amenaza la seguridad de los pasajeros, aeronaves y tripulaciones que viajan entre Estados Unidos y Venezuela.

© REUTERS / Ivan Alvarado EEUU aumenta su guerra psicológica contra Maduro

La conclusión se basó en varios factores, incluidos los informes de disturbios civiles y violencia en o alrededor de los aeropuertos en Venezuela y la imposibilidad de la Administración de Seguridad del Transporte de obtener acceso a los aeropuertos del país caribeño para realizar las evaluaciones de seguridad requeridas, agregó Chao.

La tensión en Venezuela se agravó en enero cuando el diputado opositor Juan Guaidó se autoproclamó "presidente encargado" del país, desconociendo al actual mandatario Nicolás Maduro, y obtuvo el apoyo de varios países, entre ellos EEUU y Colombia.

Rusia, China y otros países reconocen al presidente Maduro como el único líder legítimo del país.