Cooperación chino-cubana en la extracción de petróleo: ¿parte de algo mucho más grande?

Según Antonio Santamaría García, miembro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España y reputado especialista en temas cubanos, consultado por la agencia, el actual inicio de los trabajos de prospección petrolera en la zona de Boca de Camarioca —al este de Matanzas— es parte de un proyecto más amplio del acuerdo gubernamental firmado en 2005. La empresa asiática desarrolla actualmente otros yacimientos similares en Bacuranao.

"Se trata de un proyecto complejo para explotar desde la costa el petróleo y gas que hay bajo el mar. Deberá alcanzar más de 8 km, por lo que se trata de la prospección más profunda en América Latina", comentó el experto en una entrevista escrita a Sputnik.

De acuerdo con Santamaría García, el plan se inserta dentro de las políticas de mejora del autoabastecimiento de carburantes fósiles de Cuba, puesto que en los últimos años se han reducido a la mitad los suministros que recibía la isla desde Venezuela.

Para paliar el problema, además, se firmaron acuerdos de importación de crudo con Rusia y Argelia, en este caso a cambio de servicios médicos, señaló el experto. Asimismo, las empresas rusas y cubanas tienen previsto el desarrollo de depósitos de petróleo bituminoso y betún en el norte de la isla.

Mientras tanto, las relaciones entre China y Cuba no han dejado de aumentar desde la década de los 90, observó Santamaría García. "El país asiático es hoy el primer socio comercial de la isla, con valores de intercambio similares a los de Venezuela", agregó.

China envía a Cuba maquinaria y equipo ferroviario, de transporte e industrial, tecnología para la generación eléctrica, textiles y calzado, repuestos o electrodomésticos, enumeró el experto. Las exportaciones de Cuba a China, por su parte, se componen de níquel, azúcar, tabaco, ron, café, medicinas y servicios de salud.

El país asiático invirtió también en la isla en el procesamiento de níquel, sectores como el hotelero y de restauración, los campos de golf, en plantas arroceras, de cemento y ensamblaje de ordenadores y televisores, o en los proyectos de renovación de los puertos de La Habana y Santiago, observó el analista y añadió que además ha sido importante la cooperación del Gobierno de Pekín en el alivio de la situación causada por los huracanes que en los últimos años han azotado la isla, como Irma.

La relación económica entre Cuba y China es muy importante para la isla, pero mucho menor que la del país asiático con otras naciones de América Latina, señaló Santamaría García.

Según el último informe del Monitor de la OFDI (inversión extranjera directa) de China en América Latina y el Caribe de la Red ALC-China, en 2018, los países con la mayor participación en la OFDI china en ALC —Brasil y Argentina— vieron descender su recepción, mientras que Perú y particularmente Chile se convirtieron en los países más importantes al respecto, recibiendo el 63.03% y 16.31% de la OFDI china en ALC, respectivamente.

Al mismo tiempo, Santamaría García observó que el aumento de la importancia de las inversiones chinas en América Latina y en Cuba en los últimos años ha sido muy destacado, aunque está muy lejos en importancia de lo que representan los lazos económicos de la región con Estados Unidos. Medidas como el recrudecimiento del embargo de ese país a la isla, sin embargo, favorecen su progreso.

"Además el Gobierno de La Habana tiene pocas posibilidades de hallar socios comerciales e inversores con intención creciente de negocios y a los que puedan afectar menos las amenazas de la Administración de Washington", opinó el experto.

A su vez, el director del Instituto de América Latina de la Universidad de Anhui, Fan Hesheng, comentó a Sputnik que teniendo en cuenta la "confianza mutua y estrechas relaciones " entre China y Cuba, la cooperación en el ámbito del desarrollo y búsqueda de yacimientos de petróleo es una cosa lógica y natural.

"Independientemente de la ideología, la cooperación entre Cuba y China se considera la más fiable entre los países de América Latina. Por lo tanto, Cuba invitó a China a participar en este proyecto", señaló el experto chino.

Al mismo tiempo, Fan Hesheng señaló que China también tiene cooperación con otros países de la región.

"China continuará implementándola y no se rendirá por las advertencias de EEUU, por su intervención decisiva ni por la oposición a dicha cooperación", aseguró el analista, pero admitió que el país asiático "debe tomar en cuenta las acciones de EEUU y tratar de no tocar sus intereses estratégicos".

Según Fan Hesheng, se trata de una "estrategia aprobada" de China en Latinoamérica. Muchos países de la región se han unido a la iniciativa china de 'Un cinturón, una ruta' y se está considerando una cooperación a largo plazo con ellos. Este tipo de cooperación es importante no solo para América Latina, sino también para el desarrollo futuro de China, señaló el experto.

"América Latina es un mercado enorme, China no puede dejarlo tan fácilmente. EEUU ahora tiene la mayor participación en el mercado latinoamericano, pero esto no significa que China quiera tomar la parte de EEUU por la fuerza. Aunque Estados Unidos no quiere hacer lo que China puede hacer en términos de desarrollo", comentó.

A modo de ejemplo, el experto mencionó la cooperación chino-cubana en la época en la que Estados Unidos bloqueó a Cuba largo tiempo y no quiso hacer negocios con la isla.

"En esa situación, la cooperación con China para Cuba se ha vuelto necesaria. La cooperación con América Latina corresponde a los intereses estratégicos de China, pero China no infringirá maliciosamente los intereses de Estados Unidos", concluyó Fan Hesheng.