Fiscalía salvadoreña insiste en que exprimera dama devuelva dinero desfalcado

"La FGR no ha variado nada. Si no se devuelve el dinero, no puede haber trato. Simple", publicó el fiscal general Raúl Melara en su cuenta de la red social Twitter.

© AP Photo / Salvador Melendez Dos expresidentes de El Salvador, entre acusados de desviar millonario donativo de Taiwán

Miguel Flores, abogado de Mixco alegó que su defendida no tiene la cantidad de dinero que exige el Ministerio Público para llevar adelante un proceso abreviado, en el cual confesaría el lavado de fondos públicos a cambio de una sentencia de tres años de trabajo de utilidad pública, sin ir a prisión.

El fiscal Germán Arriaza, jefe de la Unidad contra la Corrupción y la Impunidad de la FGR, precisó que la negociación con el equipo legal de Mixco giró alrededor de la "devolución total de los bienes sustraídos", lo cual quedó plasmado en un escrito.

"De parte nuestra como Fiscalía no habido ninguna modificación, más bien, al encontrar algún tipo de manifestaciones ambiguas, es que se cita a los abogados y se les pide que expliquen esa modificación por parte de ellos en cuanto a la responsabilidad", explicó Arriaza.

Te puede interesar: Poder y corrupción: ¿un mal endémico en la región?

Mixco es procesada junto a una docena de encartados en el caso "Destape de la Corrupción Fase II", pero Flores asegura que cuenta con los elementos para demostrar la inocencia de su clienta.

Saca, expresidente con la derechista Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), fue condenado a 10 años de cárcel en un proceso abreviado, tras confesar el desvío de más de 300 millones de dólares de fondos públicos para favorecer a sus empresas y terceros.