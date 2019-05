Defensa de Ricardo Patiño pagaría una fianza máxima de 5.000 dólares

"Es evidente que el monto fue fijado para que el procesado no tuviera capacidad de pagarlo y por ende mantenerse la prisión preventiva; el monto que yo consideraría adecuado para un delito de esta naturaleza, porque no hay lesiones contra las personas, muertos o daños materiales, sería uno que no supere los 5.000 dólares", dijo el abogado Fernando Yávar.

La Justicia de Ecuador aceptó la caución solicitada por Patiño, actualmente fuera del país, para suspender los efectos de la prisión preventiva a cambio de una fianza de 50.000 dólares.

© REUTERS / Henry Nicholls "Asilo a Assange puede estar detrás de la persecución judicial a Patiño"

La Fiscalía afirmó el jueves 9 en la red social Twitter que continuará con la investigación en contra de Patiño "para probar su responsabilidad en el delito de instigación".

El abogado no quiso decir si Patiño piensa regresar o no a Ecuador luego de que la Justicia diera lugar al pedido de fianza hecho por la defensa.

El 28 de octubre pasado, en una asamblea de un partido político en Latacunga, provincia de Cotopaxi, Patiño habría dado un discurso en el que instigaba a la gente a tomar las instituciones públicas y a cerrar vías, indicó en abril en un comunicado el fiscal Franklin Morocho de la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada Transnacional e Internacional.

A pesar de los argumentos expuestos por el fiscal Morocho, quien se opuso al pedido de caución, el juez concedió el pedido, indicó la fiscalía en un comunicado.

"En caso de que el procesado no cumpla con la caución, seguirá vigente la prisión preventiva dictada en su contra", añade el texto de prensa.

Yávar agregó que para determinar la cifra de la fianza existen ciertos parámetros que no fueron cumplidos, como es la situación económica de Patiño.

© AP Photo / Dolores Ochoa Moreno: las políticas de Correa hubieran dejado a Ecuador en la misma senda que Venezuela

Aseveró que es posible que el excanciller no pueda pagar la fianza al ser una persona jubilada.

Otro de los condicionantes para determinar el monto de dinero era el delito, que en este caso consistía en una pena máxima de hasta dos años, por lo que la infracción era "muy baja para justificar una cifra tan alta", agregó.

El tercer determinante era el daño que podría haber causado el delito, indicó.

"Pero resulta que el mismo juez señaló en la audiencia que no hay ninguna víctima que haya compadecido y cuando el magistrado le pregunta al fiscal sobre si existe algún daño, él habla de que se trata de un delito de peligro abstracto", agregó.

Yávar dijo que un delito de peligro abstracto sucede cuando no se ha causado un daño concreto; por lo que no se entiende el valor fijado por el juez, ya que es "completamente desproporcional y no tiene ningún asidero legal".

"Hay que tener en cuenta que si más adelante se llamara a juicio en contra de Patiño y él no comparece, esa caución se ejecuta y la cobra la función judicial sin perjuicio de que al final del proceso el excanciller pueda ser declarado inocente", agregó.

La justicia de Ecuador dictó el 18 de abril pasado prisión preventiva contra Patiño para que responda por el delito de instigación, y solicitó a Interpol una orden de captura internacional luego de que el exministro saliera del país el 17 de abril.

Patiño fue canciller entre 2010 y 2016 y ministro de Defensa (2016-2017) del Gobierno de Rafael Correa (2007-2017).

El paradero del excanciller es incierto de momento, muchos medios afirman que actualmente está en México.