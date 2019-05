Venezuela reabre su frontera con Brasil y Aruba

"A partir del día de hoy quedan de nuevo restablecidas las fronteras con Brasil y con Aruba", dijo a la prensa desde la Cancillería venezolana el Vicepresidente Sectorial de Economía, Tareck El Aissami.

Sobre la frontera terrestre con Colombia por el estado Táchira (oeste) y el resto, la cual también está cerrada desde hace casi tres meses, el funcionario no ofreció mayores detalles, aunque destacó que las fronteras con Colombia, Curazao y Bonaire se mantendrán cerradas hasta que esos países se comprometan a deponer posiciones hostiles hacia Venezuela

"No así [no se abrirán fronteras] con los países que hacen vida fronteriza con nuestro territorio, hasta tanto y cuanto, no cesen las posiciones de hostilidad y asedio, de facilitación a los grupos paramilitares para agredir a nuestro pueblo", agregó.