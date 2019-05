Cabello rechaza injerencia de EEUU y Colombia por detención de opositor en Caracas

"Nos amenazan de Estados Unidos, y dicen que si no lo sueltan habrá consecuencias, ¿ellos estarían perdonando a alguien que se hubiese levantado en armas en Estados Unidos? (…) vienen a darnos lecciones y vienen y dicen de Colombia no aceptamos y tienen que liberarlo, no tienen que meterse en los asuntos internos de Venezuela", expresó.

Las declaraciones las ofreció este 9 de mayo el primer vicepresidente del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela, durante un acto en el estado Monagas (este), donde reiteró que le fue levantada la inmunidad parlamentaria a siete diputados y que en los próximos días podrían tomar la misma medida contra otros tres parlamentarios opositores.

© REUTERS / Manaure Quintero Arreaza cuestiona que la Oficina de DDHH de la ONU pida la liberación de Zambrano

Zambrano, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional (parlamento unicameral) fue detenido el 8 de mayo alrededor de las 18:30 hora Venezuela (22:00 GMT) en los predios de la sede de su partido Acción Democrática, en el sector La Florida en el norte de Caracas.

Siete patrullas del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) llegaron a detener al diputado que se negó a bajarse de su auto y fue trasladado en una grúa hasta la sede del edificio Helicoide en el oeste de la capital.

La detención de Zambrano ocurre un día después de que la Constituyente levantó su inmunidad parlamentaria para que el Tribunal Supremo de Justicia pueda enjuiciarlo por los hechos del pasado 30 de abril, cuando un grupo de militares se alzó en contra del Gobierno, y él llegó al lugar de los hechos.

Más aquí: Asambleista venezolano: la oposición apuesta a un golpe de Estado por intereses extranjeros

A Zambrano se le acusa de presunta traición a la patria, conspiración, instigación a la insurrección, rebelión civil, concierto para delinquir, usurpación de funciones, instigación pública a la desobediencia de las leyes y el odio continuada.