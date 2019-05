Caracas confirma la detención del vicepresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela

"Informo que hace pocos minutos fue detenido uno de los jefes del golpe de Estado del 30 de abril (…) Edgar Zambrano; él está detenido (…) de aquí no me muevo, dijo; le metieron una grúa al carro (automóvil), ya va que no he terminado, ahora tiene que pagar hasta el gruero", dijo Cabello en su programa "Con el mazo dando" por el canal estatal Venezolana de Televisión.

