Supremo venezolano ordena enjuiciar a 3 diputados opositores más por traición a la patria

"La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ante la solicitud realizada por el Fiscal General de la República, decidió que los hechos objeto de la petición comprometen la responsabilidad de los ciudadanos: Freddy Francisco Superlano Salinas, Sergio de Jesús Vergara González, Juan Andrés Mejía Szilard", publicó ese órgano en la red social Facebook.

© AFP 2019 / Federico Parra Ordenan enjuiciar a 7 diputados por conspiración y traición a la patria en Venezuela

De acuerdo con el texto, los diputados son señalados por supuestamente incurrir en: "traición a la patria, conspiración, instigación a la insurrección, rebelión civil, concierto para delinquir, usurpación de funciones, instigación pública a la desobediencia de las leyes y el odio continuada".

El máximo tribunal venezolano pidió remitir copia a la Asamblea Nacional Constituyente, para que determine el levantamiento de la inmunidad parlamentaria o beneficios que revisten el cargo parlamentario.

Esta acción tiene lugar un día después de que la Constituyente aprobó el levantamiento de la inmunidad a los diputados: Edgar José Zambrano, Luis Florido, Henry Ramos Allup, Richard Blanco, Mariela López, Simón Calzadilla y Américo de Grazia.

Radio: Venezuela: Tribunal Supremo de Justicia pide procesar a diputados opositores

Tras conocerse esta decisión, la parlamentaria Mariela López decidió refugiarse en la embajada de Italia y Ramos Allup aseguró que no se iría del país.

© Sputnik / Leo Alvares Asambleista venezolano: la oposición apuesta a un golpe de Estado por intereses extranjeros

"Si quieren venir a ponerme preso, que me vengan a meter preso, yo no me voy a asilar en ninguna embajada, ni voy a coger una trocha, ni me voy a ir del país, legal o ilegalmente (…) Ellos saben dónde vivo, porque la casa me la tienen rodeada de vigilantes (…) yo no voy a salir corriendo", expresó el diputado.

Contra los diputados de la Asamblea Nacional, parlamento unicameral de mayoría opositora, declarado en desacato por el Tribunal Supremo de Justicia, el cual a su vez fue señalado como ilegítimo por el órgano legislativo, se iniciaron averiguaciones tras los hecho del pasado 30 abril, cuando estuvieron junto a un grupo de militares armados que se alzaron contra el jefe de Estado, Nicolás Maduro.