Tribunal argentino confirma procesamiento contra Cristina Fernández en una nueva causa

"La Cámara Federal ratifica procesamiento contra la exmandataria por la documentación encontrada en su casa", adelantaron fuentes judiciales.

El tribunal de segunda instancia confirmó el procesamiento dictado por el juez Claudio Bonadío el pasado 11 de marzo pero modificó el delito que se le achaca a la actual senadora.

El magistrado federal había acusado a Fernández de Kirchner del delito de encubrimiento, mientras que la Cámara Federal la señaló ahora por incumplimiento de los deberes de funcionario público.

La exjefa de Estado tenía en su poder una carta del general José de San Martín, prócer de la independencia de Argentina, Chile y Perú, dirigida al chileno Bernardo O'Higgins con fecha del 26 de diciembre de 1835.

En uno de los pasajes de su nuevo libro "Sinceramente", la expresidenta reveló que la misiva era un obsequio del presidente ruso Vladímir Putin en ocasión de su visita oficial a Moscú en marzo de 2015.

"Lo miré y le pregunté: '¿Y esto? ¿De dónde lo sacaron?'. La respuesta no se hizo esperar y me sorprendió aún más: 'La mandamos a comprar para usted en Nueva York'. Confieso que si me quería impresionar, lo había logrado y con creces… ¡Una carta original del libertador San Martín al libertador O'Higgins!", relata Fernández.

La exmandataria también tenía en su casa de El Calafate un prontuario de Hipólito Yrigoyen, quien fuera dos veces presidente de Argentina (1916-1922 y 1928-1930).

El documento tiene 122 fojas y una reseña de las actividades del exmandatario desde el año 1906 a 1910.

Fernández de Kirchner presentará este jueves su publicación, que ya va por su cuarta edición y es un éxito de ventas, en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires.