Vehículo explota en estacionamiento de la Universidad de Guayaquil en Ecuador

.@PoliciaEcuador se encuentra ya en la @UdeGuayaquil luego de la detonación de un artefacto explosivo.

He hablado con el Rector y con el profesor propietario del automóvil. Afortunadamente no hay desgracias personales que lamentar.

No descansaremos hasta dar con los responsables. pic.twitter.com/DssD1XLBuz